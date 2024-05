Em Lamego decide-se qual é o Chefe do Ano

No dia 22 de Maio, o Centro Multiusos de Lamego é, pela segunda vez consecutiva, o palco do concurso nacional de cozinha: o Chefe do Ano.

A competir vão estar Diogo Novais Pereira, do restaurante Porinhos, em Fafe, Francisca Dias, da Casa do Gadanha, em Estremoz, João Costa, do Euskalduna Studio, no Porto, Jorge Bolito, do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, Mário Santos, do Rossio Gastrobar - Altis Avenida, em Lisboa, e Pedro Dias, do Culto ao Bacalhau, no Porto.

A avaliar a prova final vão estar António Bóia (JNcQUOI Avenida - é o Presidente de Júri), Luís Gaspar (Sala de Corte e Chefe do Ano 2017), Louis Anjos (Al Sud e Chefe do Ano 2012), António Loureiro (A Cozinha e Chefe do Ano 2014), Andreia Moutinho (EHT Porto) e Paulo Pinto (ACPP). Como jurado observador vai estar Jeferson Dias (Al Sud), vencedor da edição anterior do concurso.

Além da final irá decorrer também a iniciativa Pensar Cozinha, um fórum que aborda temas inerentes à gastronomia. Com entrada livre, mas com necessidade de reservar bilhete, conta com momentos de conversas e demonstrações de cozinha com chefes convidados.

Sob o mote "A Identidade Culinária", poderão contar-se, de manhã, com conversas sobre Identidade e Desenvolvimento (participam a investigadora gastronómica Olga Cavaleiro e Paulo Amado das Edições do Gosto; 10h30), e demonstrações sobre a riqueza do pão: "Pão bão", com o mestre padeiro Mário Rolando (11h).

Depois do almoço, aprende-se mais sobre "O bacalhau como diferenciação" (Rui Martins, do Culto do Bacalhau, 14h), mas também se pergunta "Como se representa o país?" (Bruno Rocha, Grupo Highgate , 14h30), e como "Construir uma carreira" (com a chefe de cozinha Inês Silva Azevedo, 15h). A terminar, debate-se "O novo Porto" (Filipa Sousa, Grupo Euskalduna, e Rafaela Ferreira, Altis Porto - 15h30) e "O Douro" (Rita Magro, Blind Restaurant; Milton Ferreira, Quinta do Portal; Vítor Adão, Plano - 16h).

Após o debate, a sobremesa são os prémios. No ano passado, o vencedor foi Jeferson Dias, que nasceu no Brasil, cresceu em Portugal, sendo cozinheiro no resort Palmares.

A organização é da INTER Magazine e das Edições do Gosto.