Ecopista do Tua: Mirandela abre 13km na antiga linha ferroviária e reabilita a estação

O município abre no Verão o troço entre Carvalhais e Romeu, na antiga linha ferroviária do Tua. E inaugura a remodelada estação ferroviária de Mirandela.

Na Linha do Tua, o troço desactivado considerado elegível para ecopista, atravessa os concelhos de Macedo de Cavaleiros, Bragança e Mirandela. Agora, está quase na hora deste último município abrir ao público os 13km da Ecopista do Tua que cruzam as suas terras, desactivados desde finais de 1991.

O troço segue entre Carvalhais e Romeu, na antiga linha ferroviária, e tem abertura marcada para Julho.

Também com inauguração marcada para dia 25 do mesmo mês, por altura das festas da cidade, é inaugurada oficialmente a reabilitada estação ferroviária de Mirandela. A antiga estação, aberta em 1887 e ao abandono deste a desactivação da linha, anunciou a autarquia no início do projecto, funcionará como Casa das Artes, com centro de visitas e espaço educacional, incluindo uma nova área verde. O edifício foi adquirido pela câmara em 2017, após negociações com a IP - Infra-estruturas de Portugal e a CP.

A autarquia, noticia a Lusa, quer também recuperar a ponte ferroviária do Romeu, a estação ferroviária desta freguesia e os apeadeiros.

Foto Mirandela tem 13km de troço na Ecovia do Tua, que tem no total 70km CM MIRANDELA

"Para além das estações, que vão ser recuperadas, temos a ponte do Romeu, que é uma infra-estrutura de beleza ímpar, um ícone desta ecopista", disse Júlia Rodrigues, presidente da câmara de Mirandela, citada pela agência.

Com a abertura do seu troço da Ecopista do Tua, Mirandela espera mais visitantes a passear. "A ecopista é um produto turístico muito apetecível para quem gosta de turismo de Natureza, ar puro e exercício físico", diz Júlia Rodrigues.

As obras no troço custaram 900 mil euros, 400 mil financiados pelo Turismo de Portugal. Já a reabilitação da estação ferroviária de Mirandela foi incluída noutro projecto de financiamento, orçado em 2,5 milhões de euros, comparticipadas a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A extensão total da Ecopista do Tua é de cerca de 70km e é um projecto intermunicipal, iniciado em 2017, entre Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

Por Bragança, adianta a Lusa, os 33km locais do troço já estarão terminados, faltando a pintura da antiga ponte de Remisquedo, segundo informações junto da autarquia. Três antigas pontes e estações foram intervencionadas e estas últimas vão funcionar como albergues.

Por Macedo de Cavaleiros, são 24km e a autarquia resume que 5km de ciclovia em meio urbano estão já a funcionar, 8km(Quadrassal-Grijó) estão em fase de conclusão e os restantes 11km têm a obra já adjudicada.