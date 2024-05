Sonae é responsável por 3,7% do PIB, segundo estudo da Nova SBE

O grupo Sonae é responsável por 3,7% do produto interno bruto (PIB) português, ou seja, por 8,9 mil milhões de euros, contributo para o total da produção nacional atinge os 17,8 mil milhões de euros, segundo um estudo realizado pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE), revelado esta quinta-feira.

Com base nos dados relativos ao exercício de 2022, o trabalho académico mostra que a Sonae (proprietária do PÚBLICO) é responsável por 4,8% dos empregos no sector privado nacional, “impactando um em cada 23 empregos no país”.

O estudo, liderado pelos investigadores Pedro Brinca e João Duarte (Nova SBE) e por João Pedro Ferreira (Universidade da Virgínia, nos EUA), dá conta que “o valor das vendas, por si só, correspondeu a 1,8% do total de produção em Portugal”, e que o grupo gerou receitas fiscais de 1,6 mil milhões de euros anualmente.

Outro dado analisado é a capacidade empregadora naquele ano, que é de cerca de 47 mil trabalhadores, um número que garante ao grupo liderado pelos irmãos Paulo Azevedo e Cláudia Azevedo o estatuto de “maior empregador privado nacional”, contribuindo ainda, indirectamente, para 212 mil empregos na economia nacional.

Entre 2009 e 2022, Portugal cresceu a uma taxa anual de 0,6%, enquanto o grupo Sonae cresceu 2,1% anualmente, destaca o estudo, acrescentando que "se PIB per capita em paridade de poder de compra em Portugal tivesse crescido ao mesmo ritmo seria maior do que o espanhol em 2022, e Portugal subiria da 20.ª para a 13.ª posição na economia da zona euro”.

“O grupo Sonae é um importante motor do crescimento económico do país, ao mesmo tempo que serve simultaneamente de estímulo e almofada para a economia nacional em tempos de crise”, pode ler-se na informação divulgada.

No último exercício, o volume de negócios consolidado da Sonae ascendeu a 8400 milhões de euros, mais 9,2% que em 2022.