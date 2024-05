Sexta na TV: Catarina Eufémia, a polícia, José Cid e a reciclagem

CINEMA

O Mestre Jardineiro

TVCine Top, 21h30

Thriller escrito e realizado por Paul Schrader, em 2022, com actuações de Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Quintessa Swindell. Narvel Roth é o chefe dos jardineiros da enorme propriedade de uma viúva rica e exigente. A vida ali corre tranquila até a senhora acolher a problemática sobrinha-neta, Maya. Narvel fica encarregue de apoiar a rapariga e de lhe ensinar a arte da hortofloricultura, algo que inicialmente o incomoda. Com o passar do tempo, porém, a relação entre eles estreita-se, o que vai desestabilizar a dinâmica da casa e trazer o passado à tona.

Poker Face

AMC, 22h12

O milionário Jake Foley convida um grupo de amigos para um jogo de póquer na sua mansão. Ele fornece o dinheiro; os convidados entram com os segredos mais íntimos. Não tardarão a descobrir o real propósito da reunião. Com Russell Crowe como protagonista e realizador, este filme de 2022 conta ainda com Liam Hemsworth, RZA, Aden Young, Steve Bastoni e Brooke Satchwell.

A Mulher

RTP2, 22h54

Joan e Joseph Castleman são casados há mais de 40 anos. Ela viveu sempre à sombra do marido; ele é um escritor consagrado a quem acaba de ser atribuído o Nobel. Quando os dois viajam até Estocolmo para participar na cerimónia, algumas verdades serão reveladas. Com Glenn Close (nomeada para o Óscar), Jonathan Pryce e Christian Slater nos papéis principais, o filme é dirigido por Björn Runge e tem por base a obra homónima da norte-americana Meg Wolitzer.

SÉRIE

Davos 1917

RTP2, 12h12

Estreia. Passada na I Guerra Mundial, tem como cenário a cidade alpina de Davos, um oásis de paz e luxo onde, sob a histórica neutralidade suíça, se tece toda uma rede de manobras secretas entre agentes das grandes potências. É ali que Johanna, uma jovem enfermeira, é recrutada para esse perigoso mundo da espionagem, que terá de saber navegar se quiser recuperar a filha que lhe foi retirada assim que nasceu. Os seis episódios ficam em exibição diária, excepto ao fim-de-semana.

DOCUMENTÁRIOS

Seara Vermelha - A Ceifeira de Baleizão

RTP1, 21h01

O ano do cinquentenário do 25 de Abril é também o do 70.º aniversário da morte de Catarina Eufémia, a jovem mãe camponesa que, por ter ousado pedir paz e pão, perdeu a vida para três balas disparadas por um GNR. Tornou-se símbolo do Alentejo, da luta trabalhadora, da resistência à ditadura. Esse dia é recordado e recriado neste novo documentário de José Manuel Portugal.

Retratos Fantasmas

TVCine Edition, 22h

O brasileiro Kleber Mendonça Filho passou sete anos a fazer este trabalho sobre a paixão pelo cinema e por ver filmes em sala, a partir da observação das salas da sua cidade, o Recife. O filme estreou-se em Cannes, em 2023.

[R] Reciclagem em Portugal

Odisseia, 22h31

Este Dia Internacional da Reciclagem é assinalado com a estreia deste documentário que pretende desmontar mitos, desfazer dúvidas e avaliar a prática em Portugal. Narrado e produzido pela actriz e activista Sandra Cóias, resulta de um ano de filmagens pelo país e conta com intervenções de Jane Goodall (primatóloga), Ana Pêgo (bióloga marinha), Ana Trigo Morais (Sociedade Ponto Verde), Carmen Lima (Quercus), Sylvia Earle (oceanógrafa), Filipe Duarte Santos (Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) e outros.

Poder Policial nos EUA

Netflix, streaming

“Quem é mais poderoso: o povo ou a polícia?” Éis a questão a que se tenta responder nesta observação da história das intervenções policiais nos EUA. A realização é de Yance Ford, também responsável por Strong Island - A Morte do Meu Irmão (nomeado para o Óscar de melhor documentário em 2018) e por parte da docussérie Pride (2021).

MÚSICA

José Cid & Octeto + Orquestra do Norte

RTP1, 22h39

Ladeado de um octeto e da Orquestra do Norte, José Cid regressa a 10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte, o disco de culto do rock progressivo português que assinou em 1978. O concerto foi gravado a 2 de Março, no Multiusos de Guimarães.