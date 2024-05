Ana Jorge diz que ministra falou em reestruturação e perguntou “quantos ia despedir”

Ana Jorge, que foi exonerada do cargo de provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) a 30 de Abril, esteve esta quarta-feira, 15 de Maio, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde explicou aos deputados que quando a ministra Rosário Palma Ramalho lhe falou do plano de reestruturação também lhe perguntou "quantos ia despedir". "Fiquei sem perceber o que pretendia dizer com o plano de reestruturação, mas o que me pareceu é que estava a falar de despedimentos e foi por isso que, quando me perguntou quantos ia despedir, eu disse 'nenhum'", relatou.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt