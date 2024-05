Com aeroporto na cartola, Montenegro e PSD foram à AR mostrar serviço e colar Chega ao PS

Embalado pelo anúncio da localização do aeroporto e obras associadas, Luís Montenegro usou o seu primeiro debate quinzenal para tirar outros coelhos da cartola: um Conselho de Ministros com medidas para os jovens na próxima semana, o plano de emergência para a saúde dentro de 15 dias, uma nova estratégia para a imigração em breve. De caminho, para não perder a batalha do IRS na Assembleia da República (AR) e mostrar-se dialogante, anunciou uma contraproposta. O primeiro-ministro tentou ainda, tal como o PSD, colar o Chega ao PS numa coligação negativa que o Governo procura desbloquear com propostas "responsáveis". E veio ainda atenuar a ideia de que possa haver algum descontrolo nas contas públicas, garantindo que o Governo vai cumprir as suas promessas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt