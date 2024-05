Os imigrantes correm perigo em Portugal

O preconceito racial e xenófobo está a passar do discurso político dirigido a todos para as ameaças e agressões dirigidas às pessoas racializadas ou imigrantes.

Comecei o dia com uma notícia difícil de passar adiante. Uma criança nepalesa de nove anos foi violentamente agredida por colegas da escola, em Lisboa, no início do ano. O menino ficou gravemente ferido: ficou com hematomas no corpo e feridas abertas. As agressões foram acompanhadas por frases racistas e xenófobas. A fonte da notícia da Rádio Renascença não quis reproduzir algumas dessas frases por serem rudes. Outras são aquilo a que já nos habituámos: “Vai para a tua terra” e “tu não és daqui”.