Lisboa Ride 2024: centenas de motociclistas europeus celebram as Indian Motorcycle

As icónicas motos americanas, de culto para os motociclistas, vão andar por Lisboa, linha de Cascais, Sesimbra e Arrábida. Uma festa em duas rodas de 30 de Maio a 2 de Junho.

Já está quase a acelerar o Lisboa Ride 2024, uma iniciativa do Indian Motorcycle Riders Group Lisboa que vai "contar com a presença de cerca de 200 motociclistas que chegam a Portugal vindos dos quatro cantos da Europa", informa a organização, destacando as presenças maiores da França, Espanha, Suíça e Alemanha.

O encontro de motociclistas nas suas icónicas Indian Motorcycle, a marca americana que se celebrizou por produzir motos únicas, logo de culto, decorre de 30 de Maio a 2 de Junho.

Objectivo: promover "encontros, passeios e a partilha de experiências entre os entusiastas destas motas míticas e especiais".

E, claro, serpentear por estradas envoltas em belas paisagens: no programa, indica-se, estão "dois passeios guiados pela Linha do Estoril, Boca do Inferno, Cascais, Cabo da Roca, Cabo Espichel, castelo de Sesimbra e a Serra da Arrábida".

Foto A associação conta com cerca de 200 membros dr

É de esperar também muita assistência, já que as criações da Indian Motorcycle são habitualmente alvo de admiração e muita fotografia. A marca, entre vários saltos na história e propriedade, tem uma história que remonta a 1901.

A primeira festa está marcada para dia 30 no Lisboa Camping & Bungalows: há copos de boas-vindas, música ao vivo (com o saxofonista Abel Zambujo), tendas de produtos da marca e artesãos nacionais.

Foto Associação Indian Motorcycle Riders Group de Lisboa dr

Em Portugal existe a concessionária da marca, a Indian Spirit Motorcycle de Lisboa, que apoia o evento, e a Associação Indian Motorcycle Riders Group de Lisboa, que foi fundada em 2017 e tem cerca de 200 membros, informam. Já foram organizados mais de 45 passeios, "percorrendo mais de 37.000 km em Portugal e outros países europeus e participou em diversos eventos internacionais um pouco por toda a Europa".

Mais informações no site oficial.