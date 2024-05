Baixa de Lisboa tem novo hotel: abre o Moon & Sun

É a estreia hoteleira do grupo português MS Group em Lisboa: um hotel de charme de quatro estrelas, com 35 quartos, na rua Áurea. No piso térreo, um restaurante especializado em piadinas.

Em edifício pombalino "totalmente restaurado", abre portas oficialmente o hotel Moon & Sun Lisboa. Localizado no n.º200 da rua Áurea, é a estreia da chancela, parte do MS Group, em Lisboa, depois de hotéis em Porto e Braga.

O novo hotel lisboeta, apresentado como hotel de charme, oferece 35 quartos, que se repartem por cinco tipologias: “vista cidade”, “vista cidade com varanda”, “pequeno vista cidade”, “pequeno vista cidade com varanda” e “vista interior”, informa o grupo.

No piso térreo do Moon & Sun fica o restaurante Pia’donna, especializado em piadinas e com esplanada.

Ao longo dos cinco pisos do hotel, indica-se em comunicado, "é possível ainda encontrarmos detalhes da construção inicial do século XVIII". Numa apresentação recente do projecto, foi avançado pelo grupo um investimento na ordem dos 9,5 milhões de euros.

Foto Moon & Sun Lisboa e as vistas da Baixa, com o elevador de Santa Justa como ícone Dr

O mote da decoração é uma "homenagem à arte e ao design contemporâneo" e à cidade: há "apontamentos relacionados com Lisboa", que se espraia pelos quadros que decoram os quartos e, na recepção, o palco é para a arte do pintor Pedro Guimarães.

Os preços anunciados por noite em quarto duplo começam em 120 euros no site oficial.

Foto Moon & Sun Lisboa dr

O MS Group, nascido há duas décadas e dirigido por Pedro Mesquita Sousa, além de negócios no imobiliário e construção - e no desporto, com campos de padel - tem vindo a apostar forte na hotelaria em conjunto com a restauração, tanto com a chancela de luxo MS Collection como com a rede Moon & Sun (que se estreou em 2019 com os hotéis do Porto e Braga).

Em matéria de hotéis Collection, inaugurou no ano passado o primeiro cinco estrelas de Aveiro, o MS Collection Aveiro, no Palacete de Valdemouro, edifício histórico do século XVIII, incluindo o restaurante Prosa, que conta com a colaboração do chef Rui Paula.

O grupo prepara a inauguração do MS Collection Arouca - mais um histórico: fica precisamente na ala sul do Mosteiro de Arouca.