Homens e mulheres podem ser “só” amigos: será verdade?

Já todos passámos pelo momento em que amigos ou amigas foram confundidos como companheiros por acharem que não podíamos ser “só” amigos. Já todos recebemos olhares curiosos por sermos “só” amigos, e termos de explicar que não somos um casal. Mas será que homens e mulheres podem ser amigos?

Há largas décadas, pelos papéis distintos que homens e mulheres tinham na sociedade, achava-se impossível. Homens e mulheres eram vistos como dois seres diferentes que, quando se juntavam, só poderia ser para namorar, casar, ter filhos e partilharem a vida. Só após a II Guerra Mundial, quando a mulher entrou em pleno no mercado de trabalho, as relações entre sexos se liberalizaram.

Para a psicóloga e sexóloga Tânia Graça, “há construções e preconceitos que se mantêm e influenciam as relações e, no caso das relações entre homens e mulheres heterossexuais, estas continuam historicamente muito condicionadas por crenças e ideias de um passado ainda não tão distante”. Como explica a especialista, “prevalece ainda a ideia patriarcal de que uma mulher está sempre desesperada por arranjar marido e a ideia do homem como um ser hipersexual, sempre à procura de qualquer oportunidade para se envolver com uma mulher”.

Apesar de hoje, e com as gerações mais novas, esta ideia de que homens e mulheres não podem ser amigos estar a esmorecer, os filmes e as séries de Hollywood fizeram-nos acreditar que uma amizade entre um homem e uma mulher evolui rapidamente para uma relação amorosa com um “felizes para sempre”.

Tânia Graça dá o exemplo de um estudo, publicado em 2021 e com uma amostra que incluía pessoas não heterossexuais, que concluiu que 68% dos relacionamentos amorosos têm início numa amizade. "No fundo, claro que a amizade pode ser uma via de aproximação e de conhecimento mútuo”, concede. Ainda assim, é difícil corresponder às estórias de amor eterno que sempre nos contaram.

Na academia – onde também esta questão tem sido discutida repetidamente – as amizades entre homens e mulher são vistas como possíveis, embora percepcionadas de formas diferentes. Os homens estão muito mais propensos a sentir uma atracção pelas suas amigas e a acreditar que esse sentimento é mútuo. Por outro lado, para elas a atracção é inexistente em ambos os lados da amizade.

Não havendo qualquer atracção física ou sexual, há uma estreita sensação de existir um confidente, sendo que estas amizades são, de acordo com os estudos, mais longas. Mas e se existir atracção física ou sexual? Não será o fim do mundo, acreditam os especialistas. É importante estabelecer limites. A partir daí, esta pode tornar-se a melhor amizade que temos, até porque, como explica Tânia Graça, “a convivência entre ambos pode ajudá-los a compreender melhor a experiência do outro e perceber qual o seu papel na melhoria da mesma”.

Há ainda um dado curioso – as mulheres em relacionamentos sérios e sólidos têm mais amizades com homens, quando comparado com mulheres solteiras; e homens mais velhos têm mais amigas mulheres do que homens mais jovens.

No caso de Tânia Graça, que revela ter, na sua vida privada, amizades muito duradoras, a especialista admite que “no laço, no apoio, na entre-ajuda, não existe qualquer diferença”. Apesar das vivências diferentes, a psicóloga e sexóloga explica que é possível homens e mulheres serem amigos. “O 'só' não deve ser significado de pouco! Até porque uma relação de amizade não vale menos do que uma relação afetivo-sexual”, e acrescenta “vejo imensas vantagens nas amizades entre homens e mulheres porque temos todas e todos muito a aprender”

Para amizades que não querem ser outra coisa

A Super Bock apostou, agora, na discussão da questão “Será que um homem e uma mulher poder ser amigos?”. Embora não seja um tema sensível, uma amizade é sempre desafiadora, principalmente quando é com alguém do sexo oposto por trazer consigo diversas construções sociais. Estas são marcadamente machistas, e é por isso que a marca quer defender a amizade. Afinal, uma das coisas mais preciosas e importantes que existem são as amizades, que não devem ser reduzidas a um sentimento menos importante ou a um “só”.

No âmbito desta campanha, Tânia Graça saiu à rua para colocar a questão às várias faixas etárias e as respostas e as hesitações foram diversas. Há quem diga que “a amizade é das coisas mais puras que pode existir”, mas também quem hesite ao dizer que “é tranquilo!” as amizades que a sua companheira tem com os amigos, ou quem tenha a certeza que não é possível um homem e uma mulher serem “só” amigos.

Mas agora somos nós a perguntar-lhe: Será que um homem e uma mulher poder ser amigos?