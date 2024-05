Em prova: o loureiro ganha peso entre os melhores brancos

O carácter vibrante e expressivo, com intensidade fresca, equilíbrio e elegância, sempre conferiu aos vinhos da casta loureiro um perfil muito atractivo e consensual. Mas a região esteve demasiado tempo fixada na sua frescura e juventude, e só agora mostra estar também atenta ao seu enorme potencial para fazer brancos clássicos, sérios, gastronómicos, complexos e estruturados, e com extraordinária capacidade de envelhecimento.

O loureiro está a tornar-se um caso sério entre os vinhos portugueses, capaz de acrescentar valor e notoriedade à região, uma mudança que ficou bem patente nesta prova feita pela Singular na Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVR), mostra do caminho de modernidade que está a ser trilhado pela generalidade dos produtores.

Provados às cegas, desapareceram quase por completo os vinhos com apontamentos de gás e doçura até há pouco tidos como típicos dos vinhos da região. Em dezena e meia de amostras, a tónica geral foram os vinhos secos, complexos e equilibrados, resistindo doçura residual apenas em duas amostras, uma dela também com pico gasoso. Parecia mentira, mas foi-nos garantido que estas eram mesmo as amostras remetidas pelos produtores, sem qualquer selecção ou escolha.

Um belo retrato, portanto, do caminho de valorização e modernidade que está a ser trilhado na região, logo comprovado quando se destaparam as garrafas por rótulos de produtores de referência e enólogos com prestígio, como Anselmo Mendes. Agora, que se descobriu o caminho da enologia, o loureiro afirma o seu potencial para brancos de grande qualidade, que ganham com o tempo de estágio em garrafa, e capazes de acrescentar valor e reconhecimento.

Na dezena e meia de amostras levadas à prova na sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a tónica geral foram os vinhos secos, complexos e equilibrados. Anna Costa A casta loureiro é dominante na Região dos Vinhos Verdes e tem capacidade para produzir com qualidade em boas quantidades. Anna Costa Os vinhos apresentados à prova espelham o caminho de valorização e modernidade que está a ser trilhado na região. Anna Costa Fotogaleria Na dezena e meia de amostras levadas à prova na sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a tónica geral foram os vinhos secos, complexos e equilibrados. Anna Costa

A casta, dominante na região e com capacidade para produzir com qualidade em boas quantidades, encontra nas zonas mais baixas, sobretudo nos vales do Lima e do Cávado, as condições mais favoráveis para o desejado equilíbrio dos vinhos, mas também no Ave, onde se acentua o seu lado mais vegetal, ou no Sousa e Tâmega, com perfil aromático menos exuberante e mais estrutura, se vão produzindo vinhos de grande qualidade.

Cada vez mais bem trabalhado na vinha, com produções e maturações controladas, e na adega, com estilos diversificados e enologia mais afinada e rigorosa, o loureiro está a tornar-se um caso sério entre os brancos portugueses. O passo seguinte passa por lançamentos com estágio prolongado ou de colheitas mais antigas para confirmar o estatuto de clássico.

14 Loureiros em prova Private Loureiro 2020

Anselmo Mendes

Vol.: 12%

Preço: 31 euros O expoente da casta, resultado de vários anos de estudo e experimentação de Anselmo Mendes. Colheita ao nascer do dia com selecção de cachos específicos em cada videira e imediato transporte para a adega. Prensagem suave de uvas inteiras desengaçadas, fermentação e estágio de nove meses em inox com bâtonnage, seguido de um ano de estágio em garrafa. Um branco elegante e sofisticado, rico e refinado. Firmamento 2022

Firma, Viticultores & Vinicultores

Vol.: 12,5%

Preço: 9 euros Vinha de 5 hectares na margem esquerda do Lima, vindima selectiva, prensagem suave, seguida de fermentação longa a baixa temperatura, com enologia de Constantino Ramos.

Estágio em inox de 6 meses com bâtonnage regular para produzir um vinho elegante, de aromas delicados e complexos, com algum volume de boca, frescura mineral, crocância e final prolongado. Dona Natércia 2022

Alvaminho, Family Winery

Vol.: 12%

Preço: 8 euros Maceração pelicular, aproveitando apenas o mosto de lágrima, fermentação longa com controlo de temperatura e estágio de oito meses com borras finas e bâtonnage. Branco delicado e perfumado, de acidez fresca e boca cativante, com leve sensação de tanino e final longo e saboroso. Quinta D’Amares Vinesa 2020

Quinta de Amares

Vol.: 12,5%

Preço: 17 euros Fermentação com contacto parcial com películas, seguido de quatro meses de estágio em barricas com bâtonnage. Boa estrutura, complexidade aromática, com fruta cítrica madura, alguns fumados da barrica, intensidade de sabores, tensão e prolongamento fresco. Muros Antigos 2023

Anselmo Mendes

Vol.: 12%

Preço: 6,80 euros Ligeira maceração pelicular seguida de prensagem suave das uvas desengaçadas e fermentação longa com temperatura controlada. O estágio de quatro meses sobre borras finas confere-lhe alguma estrutura e complexidade que destaca os aromas florais e cítricos. Termina longo, com secura, tensão cítrica e sensações minerais de salinidade. Quinta do Tamariz Escolha 2023

Soc. Agrícola Quinta de Santa Maria

Vol.:13,5%

Preço: 7,50 euros Intensidade aromática com evidência de frutos cítricos maduros. Corpo cheio, sabor frutado intenso com notas frescas de ananás e ameixas. Termina tenso e crocante, com boa secura e prolongamento fresco e saboroso. Terras D’Amares Claustrum 2021

Quinta de Amares

Vol.: 11,5%

Preço: 11,99 euros Lote de parcela, da vinha Mira-Mar, na sub-região do Cávado. Estágio de um ano em inox com borras finas e bâtonnage, mais quatro meses em cave depois de engarrafado. Vinho elegante, com bom volume de boca, secura e persistência final. Tojeira Unoaked 2022

Casa da Tojeira

Vol.: 12%

Preço: n.d. Discreto nos aromas, com volume de boca, cremosidade e sabor frutado. Notas cítricas e frescas de toranja e maçã, com tensão e complexidade e um corte seco final que se prolonga no palato. Vila Nova Loureiro 2023

Casa de Vila Nova

Vol.: 13%

Preço: n.d. Discreto nos aromas, com volume de boca, frescura e complexidade. Cresce na boca, com leve doçura da fruta madura amparada por uma bela acidez crocante e alguma tensão. O final é seco e prolongado com leve sensação a denunciar boa aptidão gastronómica. Quinta da Lixa Escolha Loureiro 2023

Quinta da Lixa

Vol.: 12%

Preço: 4,50 euros Grande riqueza aromática, com notas florais e frutadas de flores brancas e maçãs. Na boca impõem-se a frescura e os sabores frutados, com harmonia, tensão e equilíbrio. Final seco, com bom prolongamento. Solar da Pena 2022

Solar da Pena

Vol.: 12%

Preço: 4,70 euros Aroma intenso com notas cítricas e florais. Na boca é um vinho denso, fresco e delicado, com final prolongado. Quinta de Gomariz Colheita Selecionada 2023

Quinta de Gomariz

Vol. 11,5%

Preço: 6 euros Nariz intenso onde sobressaem as notas de fruto cítrico. Na boca mostra-se denso, com paladar frutado, acidez crocante e leve açúcar residual. Termina longo e fresco. Gião Colheita Selecionada 2022

Quinta São Gião

Vol.: 11,5%

Preço: 6,90 euros Aroma discreto, directo e delicado na boca, com notas cítricas de toranja e limão, final intenso e refrescante. Quinta das Fontainhas 2023

Pecasoc

Vol. 12%

Preço: 4,50 euros Aroma vegetal, com notas de louro e buxo, muito frutado na boca, com acidez e crocância. Final prolongado e fresco, com leve doçura de açúcar residual e piquinho de gás carbónico.

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.