Um quarto dos desempregados passou a ter emprego no arranque de 2024

Últimos dados do INE apontam que 25,9% to total das pessoas desempregadas no final de 2023 encontrou emprego no primeiro trimestre deste ano.

Das 200,1 mil pessoas que se encontravam em situação de desemprego em Portugal no no último trimestre de 2023, pouco mais de um quarto, ou 25,9% desse total, transitaram para a situação de emprego no final nos primeiros três meses deste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foram publicados esta quarta-feira, 15 de Maio.

Foram mais 48,9 mil homens e 43 mil mulheres que passaram a estar empregados entre o final de 2023 e o arranque de 2024.

Explicita o INE que, “do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, 30,8%” (correspondendo a 70 mil pessoas) dos desempregados de curta duração e 18,1% (24,6 mil) dos inactivos “pertencentes à ‘força de trabalho potencial’ transitaram para o emprego”.

Segundo o instituto estatístico, contudo, mais de metade dos 200,1 mil desempregados já referidos (mais precisamente 56,4% ou 91,8 mil pessoas) “permaneceram nesse estado no primeiro trimestre de 2024”, e 17,7% (62,8 mil pessoas) “transitaram para a inactividade”.

E, contabilizando todas as pessoas “que estavam empregadas no quarto trimestre de 2023”, 96,5% (ou seja 4805,8 mil pessoas) “permaneceram nesse estado no primeiro trimestre de 2024”. Já 1,7% (83,4 mil pessoas) “transitaram para o desemprego e 1,8% (91,3 mil) passaram para a inactividade”.

Durante o período em análise, “do total de trabalhadores por conta de outrem” que, no quarto trimestre de 2023, “tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato”, uma fatia de 22,5% (163,9 mil pessoas) “passaram a ter um contrato sem termo no primeiro trimestre de 2024”, acrescenta ainda o INE.