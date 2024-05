Bruxelas projecta crescimento económico de 1,7% para Portugal em 2024

Comissão revê em alta as previsões para o desempenho da economia nacional, apesar do abrandamento face a 2023. Bruxelas aponta excedente orçamental de 0,4% e nova descida da dívida pública para 95,6%.

Portugal deverá registar um crescimento de 1,7% em 2024 e de 1,9% em 2025, estima a Comissão Europeia, que esta quarta-feira reviu ligeiramente em alta as suas previsões relativas ao desempenho da economia nacional, que se mantém acima da média da zona euro e da União Europeia, tanto este ano, como no próximo.

As previsões da Primavera da Comissão Europeia apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 de 1% na UE e de 0,8% na área do euro, com uma aceleração em 2025, para 1,6% na UE e para 1,4% na área do euro.

Para Bruxelas, esta expansão, que é generalizada em todos os Estados-membros, e se deve sobretudo ao aumento do consumo privado, “marca o fim do período prolongado de estagnação económica que teve início no último trimestre de 2022”.

A estimativa para a economia portuguesa representa uma ligeira melhoria face ao cenário previsto por Bruxelas há três meses, quando apontava um valor mais conservador de 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025, e também face às perspectivas avançadas quer pelo Fundo Monetário Internacional, quer pelo anterior Governo, que no Orçamento do Estado para 2024 projectava um crescimento de 1,5% do Produto Interno Bruto.

No entanto, é uma desaceleração em relação à performance do país no ano passado, quando Portugal se destacou na tabela dos Estados-membros da UE, cuja economia recuperou mais depressa da contracção provocada pela pandemia e a crise energética resultante da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, com um crescimento de 2,3% do PIB.

Segundo as previsões da Comissão Europeia, “o crescimento económico em Portugal deverá registar uma nova moderação em 2024, antes de voltar a aumentar em 2025, impulsionado pelo consumo privado e pelo investimento”. Bruxelas estima que a inflação prossiga a sua trajectória descendente, e que as taxas de emprego e desemprego se mantenham relativamente estáveis.

No que diz respeito à execução orçamental do país, Bruxelas continua a contar com um bom desempenho e a projectar um saldo positivo para as contas públicas neste ano e no próximo. “O saldo das administrações públicas de Portugal registou um excedente em 2023, que se prevê que diminua em 2024 e 2025, embora permaneça em território positivo”, diz o relatório, que na base de políticas invariantes prevê um superavit de 0,4% este ano.

A expectativa da Comissão Europeia é que depois da redução de 13 pontos percentuais da dívida pública, que em 2023 baixou para os 99,1% do PIB, Portugal continue a fazer baixar o nível do endividamento “de forma constante, mas a um ritmo mais lento”, durante os próximos anos. “Os excedentes projectados para o saldo primário e o diferencial favorável entre crescimento e taxa de juro deverão fazer baixar o rácio para 95,6% em 2024, e 91,5% em 2025”, estimam os técnicos de Bruxelas.