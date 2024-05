Alejandro Tabilo desbrava terreno em Roma

A maioria dos adeptos só reparou em Alejandro Tabilo depois do tenista de 26 anos eliminar Novak Djokovic no Internazionali BNL d'Italia. Só que a seguir à proeza de vencer o número um mundial, no domingo, o chileno derrotou igualmente Karen Khachanov (18.º) e, nesta quarta-feira, o chinês Zhizhen Zhan (56.º) para se se colocar, pela primeira vez, nas meias-finais de um torneio Masters 1000.

“Neste momento, é o melhor ténis da minha vida, sem dúvida. Mas tive que manter uma ‘poker face’ porque, por dentro, estava muito nervoso. Tentei descontrair, tentei sorrir no final e, graças a Deus que servi bem, o que me ajudou a fechar o encontro”, revelou Tabilo, depois de vencer Zhan, por 6-3, 6-4. O chileno nascido no Canadá anulou os dois break-points que enfrentou, ambos no set inicial, e fechou o encontro com o sétimo ás, de um total de 20 winners.

Tabilo nunca passou da segunda ronda em torneios do Grand Slam e tinha como melhor resultado na carreira, a presença nos oitavos-de-final do Masters 1000 de Indian Wells (em 2023). Mas tudo mudou no primeiro torneio do ano: chegou a Auckland como 82.º do ranking e, após ultrapassar sete adversários, saiu com o primeiro título do ATP Tour. No mês seguinte, faltou-lhe um set para repetir o feito perante o seu público, mas seria derrotado na final de Santiago, por Sebastian Baez.

Tabilo chegou a Roma com o melhor ranking de sempre, 32.º, e amanhã vai discutir um lugar nas meias-finais do Internazionali BNL d'Italia com o alemão Alexander Zverev (3.º), que superou Taylor Fritz (13.º), por 6-4, 6-3.

No Jamor, Jaime Faria (233.º) continua a cimentar a sua posição no ATP Challenger Tour, ao qualificar-se para os quartos-de-final do Oeiras Open 4. Um dia depois de assegurar a entrada no qualifying de Roland-Garros, o tenista de 20 anos derrotou o brasileiro Gustavo Heide (182.º), por 6-4, 6-4, e deu um passo importante para garantir também a presença na fase qualificativa de Wimbledon.

Para repetir o melhor resultado da carreira – quando no mês passado, chegou às meias-finais do Oeiras Open 3 –, Faria terá de vencer esta quinta-feira (cerca das 13 horas) o austríaco Dennis Novak (192.º), que eliminou o jogador mais cotado da prova, o norte-americano Alex Michelsen (69.º), por 7-6 (7/3), 6-4.