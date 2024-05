Quinta na TV: Yannick, prémios Play e Bridgerton de volta

CINEMA

Comer Orar Amar

AMC, 22h10

Aos 30 anos, Liz Gilbert (Julia Roberts) tem tudo o que poderia desejar. Mas tudo se desmorona com uma crise que a arrasta para uma depressão. Resolve fazer uma pausa de um ano e pôr-se a viajar. Em Itália, vai conhecer o prazer da comida; na Índia, compreender o poder da meditação; e, na Indonésia, encontrar o equilíbrio e redescobrir o amor.

Realizado por Ryan Murphy, o filme baseia-se no livro homónimo de Elizabeth Gilbert sobre a sua experiência pessoal, um êxito de vendas que se converteu numa espécie de roteiro de viagem e autodescoberta.

Pathos

RTP2, 1h54

Primeiro filme da trilogia Pathos Ethos Logo, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel, que se afirma como uma exploração do sentido da vida. Seguimos três mulheres de diferentes gerações e ouvimos as suas histórias fragmentadas – que, neste primeiro tomo, ecoam no ano de 2028.

Yannick

Filmin, streaming

Com argumento e realização de Quentin Dupieux, foi a comédia de maior sucesso de 2023 em França. Começa durante a representação da peça O Cornudo, encenada no Bouffes Parisiens.

Três actores esforçam-se por prender a atenção de uma plateia quase vazia quando são interrompidos por Yannick (Raphaël Quenard), que lhes diz que a peça é tão má que não justifica o esforço que ele fez para a ir ver. Os actores e alguns espectadores pedem-lhe que se retire. Mas, ao perceber que está a ser alvo de troça, Yannick perde a cabeça, aponta-lhes uma arma, faz deles reféns e decide reescrever a peça inteira. É o início de uma peça dentro da peça.

SÉRIES

Bridgerton

Netflix, streaming

Começa a terceira temporada da saga familiar baseada nos livros de Julia Quinn, criada por Chris Van Dusen e integrada na Shondaland, o “império” televisivo de Shonda Rhimes. Narrada por Julie Andrews, passa-se nos meios da aristocracia e da alta sociedade londrina no período da Regência, no primeiro quartel do século XIX, onde os oito irmãos da família Bridgerton procuram o amor, entre alianças e rivalidades.

Outer Range

Prime Video, streaming

Entra na segunda leva de episódios o neo-western com toques de sobrenatural protagonizado por Josh Brolin e criado por Brian Watkins.

DOCUMENTÁRIO

Nha Sunhu

Filmin, streaming

Estreado em 2021, o filme de José Magro recorre a um formato híbrido de ficcional e documental (próximo do falso documentário) para retratar algo que é real: a vinda de jovens africanos que ambicionam tornar-se futebolistas profissionais nas ligas portuguesas – e a frustração desse desejo.

Assistimos à empreitada (ficcionada) de dois cineastas enquanto fazem um filme sobre Issa, um rapaz cabo-verdiano vulnerável aos caprichos de clubes e agentes. “Não vemos a bola nem o jogo”, explica a sinopse, “apenas a solidão de Issa, num filme que, mais do que sobre futebol, é sobre os sonhos que ficam por cumprir”.

MÚSICA

Play - Prémios da Música Portuguesa

RTP1, 21h01

Em directo do Coliseu dos Recreios de Lisboa, conhecem-se os vencedores da sexta edição dos Play, os prémios que distinguem o que de melhor produziu a música portuguesa no último ano. São distribuídos em 14 categorias.

Os mais nomeados são Pedro Mafama, Ivandro, Slow J e T-Rex, indicados para três. Carminho, Expresso Transatlântico e Bárbara Bandeira vêm a seguir, com duas. No ano passado, foi Ana Moura a grande vencedora, ao arrecadar os galardões das três categorias em que estava nomeada.

CULINÁRIA

Receitas sem Glúten

24Kitchen, 21h50

Neste Dia Mundial da Consciencialização para a Doença Celíaca, estreia-se um programa à medida de quem sofre dela (ou de intolerância ao glúten). É o caso da australiana Helen Tzouganatos, que se tem especializado nesta área desde que foi diagnosticada. É ela a anfitriã destas Receitas sem Glúten, para saborear de segunda a sexta-feira, em dose dupla. Além de confeccionar pratos, Tzouganatos recebe na sua cozinha especialistas em saúde e bem-estar, e vai a restaurantes descobrir dicas e inspiração.