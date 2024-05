Janaina Leite enfrenta o “duplo entre mãe e vadia”

Juntando a Virgem Maria, o cinema de terror e a pornografia, a peça Stabat Mater, esta quinta e sexta no Rivoli, via FITEI, é uma exploração do trauma pessoal e de estereótipos associados à mulher.

O que têm em comum a história da Virgem Maria, o cinema de terror série B dos anos 1980 e a pornografia mais pesada, ou hardcore? Muito pouco ou nada, poder-se-á pensar à partida. Mas a dramaturga e actriz paulista Janaina Leite propõe alguns elos possíveis em Stabat Mater, premiado espectáculo que, cinco anos após a sua estreia no Brasil, e depois de em 2021 ter integrado a programação virtual do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), chega fisicamente a Portugal esta quinta e sexta-feira, subindo ao palco do Teatro Rivoli, no Porto, novamente no contexto do FITEI.