Ursa que matou um homem em Itália será transferida para santuário na Alemanha

Um urso fêmea que matou um corredor nos Alpes italianos no ano passado, desencadeando uma feroz batalha legal sobre seu destino, será realocada em um santuário na Alemanha, disseram autoridades da província de Trento, no norte da Itália, esta terça-feira.

Depois de a ursa, conhecida como JJ4, ter atacado mortalmente um homem de 26 anos em Abril de 2023, os administradores de Trento emitiram uma ordem para a sua captura e execução. A sentença de morte foi bloqueada por acções judiciais interpostas por ambientalistas.

“JJ4 será transferida no Outono”, disse o conselheiro de turismo e caça de Trento, Roberto Failoni, ao diário local Corriere del Trentino, acrescentando que o animal encontrará uma nova casa no Parque Alternativo dos Ursos de Worbis, no estado alemão da Turíngia.

A decisão foi tomada depois de o grupo de defesa dos direitos dos animais LAV ter dito que tinha tido acesso a boletins médicos que mostravam que JJ4 e outro urso estavam a ser mantidos em cativeiro na província de Trento num “grave estado de stress”. Failoni negou que fosse esse o caso.

A área em redor da cidade de Trento, que foi repovoada com ursos a partir de 1999 ao abrigo de um programa financiado pela UE, tem sido alvo de vários ataques de ursos nos últimos anos, o que tem alimentado uma discussão sobre como conseguir uma coabitação bem-sucedida com os animais.