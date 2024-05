Serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria não reabre a tempo do Verão

O serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, que integra o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, está encerrado para obras há quase um ano e a perspectiva e que não reabra ainda a tempo do Verão. A notícia é avançada nesta terça-feira, 13 de Maio, pelo Diário de Notícias, que o cita o director do serviço, Alexandre Valentim Lourenço.

“Estamos todos desejosos de começar a funcionar. A obra está a decorrer a bom ritmo, mas não estaremos em funções plenas neste Verão como se esperava”, disse Valentim Lourenço, citado no jornal. “Mesmo que a obra em paredes esteja pronta em Julho, depois há a parte da obra para equipamento e certificação, que deve levar mais um mês ou dois”, referiu, sublinhando que “a intenção é, mal haja possibilidade, abrir portas, mas com qualidade e segurança”.

O bloco de partos e o serviço de urgência de Obstetrícia do Santa Maria fecharam portas a 1 de Agosto de 2023, mas as obras só começaram efectivamente em Outubro último. De acordo com as previsões iniciais, deveriam estar finalizadas em Março de 2024. Mas tal não aconteceu, apesar de garantirem à equipa, conforme explica o director do serviço, que os prazos estavam a ser cumpridos.

Os médicos deste serviço passaram este ano a reforçar a resposta no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, depois de, nos primeiros cinco meses de intervenção no Santa Maria, terem articulado escalas no Hospital São Francisco Xavier, fruto de um protocolo com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Após terminar o protocolo com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, a direcção executiva referiu, em comunicado, que estes médicos passariam a garantir o “funcionamento ininterrupto” do bloco de partos em Loures, durante os primeiros três meses do ano, situação entretanto prolongada.