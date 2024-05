PJ detém mais um suspeito da burla “Olá, mãe/Olá, pai”

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que desmantelou uma estrutura que criava milhares de burlas informáticas "olá pai, olá mãe" e que deteve um homem suspeito dos crimes de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ explicou que na sequência de uma denúncia, recebida em Janeiro, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria fez diligências que permitiram "identificar coincidências e apensar mais sete inquéritos, notando-se a utilização massiva de números de telemóveis irrepetíveis, de operadoras nacionais, para a prática deste tipo de ilícito, o que espoletou alertas e obrigou ao recurso a meios especiais de obtenção de prova".

De acordo com a PJ, além do detido, um cidadão estrangeiro de 38 anos, foram ainda constituídas arguidas a mulher e filha daquele.

"No decorrer da operação, a PJ apreendeu 49 modem, que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, o que significava que operavam 1.568 cartões em simultâneo", adiantou a PJ, assinalando que "esta capacidade, num primeiro momento, permitia a criação de milhares de contas, principalmente no WhatsApp, bem como a remessa [e] recepção de mensagens na ordem dos milhares por dia, através da fraude 'olá pai, olá mãe' e outros fenómenos de burlas em ambiente digital".

A PJ esclareceu que se registou "um padrão repetido com a utilização maciça de milhares de cartões, como se depreende da apreensão de 32 mil cartões já utilizados nas práticas criminosas".

"Foi, também, identificada a interacção com terceiros, em rede, sendo recolhida prova de suspeitos residentes num país do centro da Europa", referiu a PJ, acrescentando que "as diligências de investigação identificaram o local onde estava montada a estrutura informática e de comunicações, no domicílio do detido".

A PJ já tinha detido em Novembro, também em Leiria, um outro suspeito da prática desta burla, que tinha mais de sete mil cartões por usar. Com recurso a 1500 cartões, esse indivíduo de 41 anos tinha já ganhado mais de 100 mil euros com o crime, suspeitava aquela polícia. Em Outubro de 2022, igualmente em Leiria, fora detido outro suspeito desta burla.

"Olá, mãe/Olá, pai" é uma tentativa de extorquir dinheiro às vítimas com recurso a uma mensagem fraudulenta no WhatsApp. Os burlões fazem-se passar por um filho do interlocutor, alegando que estão numa situação de emergência e que precisam de algum dinheiro imediatamente. Centenas ou milhares de pessoas terão já caído na esparrela e as autoridades têm recebido queixas na ordem das muitas centenas.

A PJ acredita que com esta operação é interrompida "a consumação, em território nacional e no estrangeiro, de milhares de burlas informáticas".

O suspeito, detido na segunda-feira, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para a eventual aplicação de outras medidas de coacção.