As coisas mudaram na direcção do PS: a partir de agora, vai evitar pronunciar-se sobre o sentido de voto no Orçamento do Estado e fica, por agora, à espera de ver o documento. Se era “praticamente impossível” – a frase consensualizada na comissão política – viabilizar o Orçamento do Governo AD, neste momento a direcção do PS, segundo apurou o PÚBLICO, fica-se pelo "muito difícil", um grau politicamente abaixo.

