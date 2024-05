Duas centenas de independentes assinam manifesto de apoio à CDU nas europeias

Cerca de duas centenas de cidadãos independentes assinam um manifesto de apoio à candidatura da CDU nas próximas eleições europeias, intitulado "O 25 de Abril não começou em Bruxelas e o mundo não acaba na Europa".

Entre os subscritores do manifesto, que hoje foi divulgado, estão activistas sociais, músicos, sindicalistas, académicos, estudantes, artistas, desportistas e trabalhadores de diferentes ramos de actividade.

Entre outros, apoiam a candidatura europeia liderada pelo dirigente do PCP João Oliveira a antiga secretária de Estado Ana Benavente, o economista Ricardo Paes Mamede, a activista do movimento pelo direito à habitação Rita Silva, o realizador Rodrigo Gonçalves, assim como Nuno Teles, professor de economia da Universidade Federal Bahia (Brasil).

Assinam ainda o manifesto professores universitários como Manuel Loff e António Grilo, o jornalista José António Cerejo e o músico Xullaji.

No texto do manifesto, destaca-se uma frase do escritor José Saramago: "Sou um europeu céptico que aprendeu tudo do seu cepticismo com uma professora chamada Europa".

Refere-se depois que, no final do século passado, José Saramago criticou a "construção europeia por duas razões que hoje falam ainda mais alto", a primeira das quais por a política externa da União Europeia continuar "a alimentar o mito da superioridade do ocidente face ao resto do mundo".

Os subscritores deste manifesto acreditam também que, "longe de proteger dos efeitos da globalização capitalista, a União Europeia tem sido o mecanismo político-institucional de acentuação do neoliberalismo e da desigualdade na Europa e em Portugal".

De acordo com a nota da CDU, o manifesto estará para subscrição até dia 1 de Junho, altura que será divulgada a lista final dos apoios.