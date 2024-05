No jogo do cinismo é o Governo que parece estar a perder a primeira parte deste jogo.

1. Há duas maneiras de olhar para o atual momento político em Portugal. A primeira, seguramente mais ingénua, é fazê-lo no plano do idealismo puro e do “dever ser”. Será ridículo, mas não me parece inútil fazê-lo. Sendo que para isso é necessário começar por fazer uma curta deriva histórica.