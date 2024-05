Patrushev, um fiel de Putin, passa a ser seu assessor

O até agora líder do Conselho de Segurança da Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, foi nomeado assessor presidencial nesta terça-feira.

O porta-voz do chefe de Estado, Dmitri Peskov, disse aos jornalistas que acompanham o Kremlin que Patrushev vai assessorar Putin em “assuntos relacionados com a construção naval”, que “é uma indústria enorme e bastante complexa”.

Nikolai Patrushev conheceu Putin quando ambos eram agentes do KGB na então Leninegrado (hoje São Petersburgo). Já depois da queda do regime soviético, ascendeu a director do FSB, os actuais serviços secretos russos, cargo que ocupou até 2008. Nos últimos 16 anos foi o principal responsável pelo Conselho de Segurança, o órgão de aconselhamento mais relevante do aparelho estatal russo.

Patrushev é uma das poucas pessoas em quem Putin confia verdadeiramente e chegou a especular-se, no ano passado, que poderia estar na calha a sua ascensão à presidência russa. A sua carreira tem-se feito sobretudo longe dos holofotes. E assim deverá continuar no novo papel que lhe foi atribuído no Kremlin.

No domingo passado, Patrushev foi substituído pelo até então ministro da Defesa, Serguei Shoigu, que por sua vez entregou a pasta a Andrei Belousov, uma figura pouco conhecida que era actualmente vice-primeiro-ministro. Foi a mudança da estrutura governamental mais significativa de Vladimir Putin desde que iniciou a invasão da Ucrânia, há mais de dois anos.

“O facto de Putin ter decidido finalmente despedir o seu fiel a 100% Shoigu, e nomear um 100% desconhecido para o Ministério da Guerra, diz imenso sobre o estado real das Forças Armadas russas”, comentou no X (antigo Twitter) o antigo ministro Vladimir Milov.

Além destas mudanças, Putin decidiu nomear como assessor o seu antigo guarda-costas Alexei Diumin, que foi também vice-director dos serviços secretos militares e que desempenhava agora as funções de governador da região de Tula. Diumin terá sido um dos responsáveis por dissuadir Ievgeni Prigojin de marchar sobre Moscovo durante a curta rebelião do grupo Wagner, no ano passado.