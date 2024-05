Venda de terrenos de 70 milhões retirada por Moedas, que acusa PS de bloqueio

A reunião extraordinária de vereação da Câmara Municipal de Lisboa, na manhã desta terça-feira, destinada a apreciar e votar a proposta do executivo de Carlos Moedas (Novos Tempos) para a realização de uma hasta pública de sete terrenos do município avaliados em 70 milhões de euros, acabou com a retirada da mesma. E com Moedas e a restante oposição, encabeçada pelo PS, a trocarem acusações.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt