Câmara do Porto pondera avançar com habitação partilhada na escola Ramalho Ortigão

Escola Ramalho Ortigão poderá ser transformada num projecto de habitação partilhada. Actividades terminam no próximo ano lectivo, com alunos e funcionários a serem enviados para a Alexandre Herculano.

A Câmara Municipal do Porto está a estudar a possibilidade de avançar com um projecto de habitação partilhada na escola Escola Básica 2,3 Ramalho Ortigão, na freguesia de Campanhã, avançou esta segunda-feira, 13 de Maio, o vice-presidente.

"Estamos a estudar todas as alternativas, mas o nosso desejo era construir habitação partilhada", afirmou o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto.

Filipe Araújo, que respondia a uma questão levantada pela deputada Susana Constante Pereira, do BE, disse ser "há muito tempo" intenção do município avançar com um projecto deste género, mas que essa possibilidade está a ser estudada.

"Acho que a cidade ficaria a ganhar com isso", acrescentou, considerando o edifício "muito interessante".

No início de Abril, o Jornal de Notícias avançou que a Escola EB 2,3 de Ramalho Ortigão iria encerrar no próximo ano lectivo e que os alunos, corpo docente e funcionários seriam transferidos para a Escola Alexandre Herculano, localizada a cerca de dez minutos.

"Os alunos serão transferidos para a Alexandre Herculano", assegurou o vice-presidente, que na sessão substituiu o presidente Rui Moreira.