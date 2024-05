A canela não é a única especiaria para fazer bolos. Descubra outras

Recentemente, cansei-me da canela. Foi a especialista britânica em especiarias Eleanor Ford que me curou com o seu novo livro de receitas, A Whisper of Cardamom, no qual explora o lado doce das especiarias. Eleanor Ford oferece a todos os que gostam de canela novas formas de a utilizar e aos que partilham o meu mal-estar o que podem experimentar em substituição. Durante uma agradável conversa, a especialista deu-me algumas informações adicionais e dicas importantes sobre como preparar, combinar e misturar especiarias enquanto cozinha.

