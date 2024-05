Há três pizzarias portuguesas entre as 50 melhores da Europa

A Forno d’Oro, em Lisboa, leva a palma da melhor pizzaria de Portugal e 12.ª na Europa no ranking mundial 50 Top Pizza. Também em alta, a algarvia Arte Bianca. Novidade no top: a lisboeta Lupita.

A pizzaria Forno d’ Oro, do chef Tanka Sapkota, volta a marcar pontos no prestigiado ranking do guia 50 Top Pizza, que distingue anualmente as melhores pizzarias de Itália, da Europa e do mundo. No ano em que celebra uma década de portas abertas, a pizzaria do chef nepalês, sobe do 16.º lugar mantido nos últimos dois anos para o 12.º entre as melhores pizzarias da Europa (descontando a rainha Itália, que tem direito a um top próprio e fica fora desta lista, anunciada esta segunda-feira em Madrid).

Além de conquistar a distinção de Top Pizzeria in Portugal 2024, a casa do pizzaiolo Sapkota, na rua Artilharia 1, tem direito a outro saboroso galardão: o de melhor carta de sobremesas para uma pizzaria na Europa (-Itália).

"Desde os produtos italianos de primeira qualidade aos fornecedores locais, que nos trazem o melhor que produzem, como túberas, boletos, espargos, beldroegas, entre outros, os ingredientes são seleccionados com o máximo rigor", garante o chef, enquanto manifesta a sua "alegria imensa" pelo posto agora conseguido no top, decidido através das pontuações de inspectores anónimos que visitam os restaurantes seleccionados pelas suas recomendadas artes da verdadeira pizza napolitana.

"O nome [Forno d' Oro] não é apenas um sinal; o forno a lenha, como era de esperar, está lá, e é verdadeiramente magnífico" no seu marcante dourado, lê-se na apreciação. "Produz pizzas da escola napolitana clássica moderna" e "a massa é macia, bem levedada e derrete-se na boca; os bordos da crosta são rodeados por coberturas equilibradas, perfeitamente cozinhadas", conclui-se sobre as artes de Sapkota - por sinal também conhecido como Giovanni - no seu Forno, sendo que também gere outras casas lisboetas com direito a outras distinções: Come Prima, Il Mercato, Casa Nepalesa. É também um especialista em trufas, tendo sido agraciado com o título Cavaleiro das Trufas Brancas pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba; aliás, já se tornou célebre a sua busca por trufas em Portugal.

O top é uma iniciativa da italiana LSDM, que se dedica à promoção da mozzarella di bufala e dos produtos de origem italiana, sendo que ao longo do ano vai revelando as suas listas regionais: depois da América Latina, Ásia e Pacífico e Europa, seguem-se os EUA, a Itália e, em Setembro, o derradeiro coroar das melhores do mundo - ainda em Novembro, Londres receberá um congresso mundial, o World Pizza Summit.

Na lista europeia, porém, há mais pizzas com sabor a Portugal: as da algarvia Arte Bianca, pelo terceiro ano na lista, e, novidade, as da lisboeta Lupita.

Com casas em Aljezur, Arrifana e Sagres - "por agora", sublinha-se em comunicado, a Arte Bianca subiu do 42.º lugar para o 33.º. A pizzaria é reputada na Costa Vicentina, utilizando produtos da sua própria horta e apostando nos produtores locais, "seus vizinhos e amigos", e numa cozinha sazonal e artesanal, como se refere em nota de apresentação. "As pizzas Arte Bianca nascem de uma farinha singular, produzida num moinho artesanal no campo Italiano, que dá origem a uma massa mãe com mais de 20 anos que é sujeita a uma fermentação de 72h", destaca-se. "Pizzas e pratos autenticamente italianos, saborosos e generosos", concluiu o júri.

Já a Lupita entrou para o 45.º lugar. Localizada no Cais do Sodré, na Rua de São Paulo, é considerada "um local de visita obrigatória para saborear a autêntica pizza napolitana" pelo júri geral. Como se destaca na celebração da distinção, é "uma prova de que a excelência culinária não conhece os limites do espaço", já que bastam 40m2 a esta pequena pizzaria do brasileiro Duda Ferreira para andar nas bocas do mundo. "As coberturas vão desde as clássicas Margherita e Marinara até sabores mais italianos como a carbonara, bem como opções mais centradas nos vegetais que utilizam cuidadosamente os produtos sazonais. No entanto, não há receio de abraçar coberturas de fusão, misturando tradições locais e até ousando incluir frutas", lê-se na apreciação do 50 Top Pizza.

A lista europeia (-Itália) é liderada pela Napoli on the Road, de Londres. Seguem-se a Sartoria Panatieri, de Barcelona, e a Enopizzeria de Viena.