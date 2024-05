Bares e bartenders voltam a dar show em Lisboa

O Lisbon Bar Show, no Parque das Nações, esta terça e quarta, com alguns dos melhores do mundo nesta área. Peru é o país convidado e, em reino de cocktails, até há bar de bebidas não-alcoólicas.

A Sala Tejo do Meo Arena é agora uma festa da arte dos bares e dos bartenders, entre as bebidas e a mixologia. Entre muitas conversas e workshops, alguns dos melhores profissionais do mundo e muitos e bons copos, há também lugar aos prémios para os que mais se distinguiram. É a nona edição do Lisbon Bar Show, servida esta terça e quarta-feira, com o Peru como convidado especial.

Por estes dias, desaguam assim no Parque das Nações centenas dos "melhores do mundo" nas várias vertentes do mundo dos bares e bebidas, incluindo muitas estrelas internacionais do bartending.

Sendo “um dos maiores eventos de cocktails e hospitalidade da Europa”, o Lisbon Bar Show, que tem Alberto Pires como organizador, é também o sítio certo para acompanhar as tendências nestas temáticas - e pô-las à prova, estando o evento aberto a profissionais e ao público em geral (das 12h às 22h).

A lista de convidados inclui "cerca de 35 oradores", "muitos dos quais em Portugal pela primeira vez", e que "vêm dos quatro cantos do mundo para realizarem apresentações inéditas no nosso país". Entre eles, Mónica Berg, "nomeada a pessoa mais influente no Bar World 100 pela Drinks International", mas também Aaron Diaz, Anxo Vila, David Blom, Demie Kim Tom Dyer, entre muitos outros. De Portugal, contam-se nomes como Ana Camacho, o chef Kiko, Duarte Coelho, Fernão Gonçalves, Gonçalo Almeida, Paulo Ramos, Pedro Simões, Paulo Gomes, Sergio Padilla e Rodolfo Tristão.

Com o Peru como país convidado, são garantidas "bebidas peruanas e vão estar presentes chefes de cozinha que vão partilhar produtos típicos da cozinha peruana".

Entre as várias iniciativas, há bar de bebidas não alcoólicas multimarcas, uma Vintage Cocktail Competition, o 2.º Congresso Ibérico de Bartenders, o Fórum Mojito e, particularmente, os Prémios Lisbon Bar Show que "distinguem anualmente os melhores barmens e bairmaids" (a serem anunciados esta terça ao fim da tarde).

Esta quarta-feira, o programa inclui, por exemplo, às 12h30, a “Vintage Cocktail Competion", e à tarde o Fórum Mojito. Esperem-se momentos como “Os 10 Melhores Cocktails de Rum de todos os tempos e sua história" (Ian Burrell), a arte de "Decifrar Sabores" (Jason Asher) ou “Como criar comunidade em torno de um cocktail?” (Jean Trinh). Em "Private Talks", Rodolfo Tristão falta dos "Espumantes do Mundo!” e, entre outros, Juan Valls sobre “10 Passos pela Excelência do Serviço”. Pelas 15h50, o país convidado dá-se também a provar em Tasting Peru.

O bilhete de entrada custa 39 euros (para os dois dias, reservas aqui) e o programa completo, assim como mais informações, está disponível no site oficial.