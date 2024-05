Harmonização: Vinhos Verdes que fazem brilhar piqueniques

Nos dias ensolarados e sabe bem fugir da rotina e fazer aquela escapadinha ao ar livre com família ou amigos. Não há convívio pleno sem petisco – e o piquenique emerge intuitivamente como projecto adequado. Afinal, piquenique evoca o acto de compartilhar e a convivialidade. A toalha estendida não fica bem sem vinho. Aqui há lugar aos polivalentes, os menos cerimoniosos, aqueles condizentes com o momento.

Sopas frias

Sopa fria, nutritiva e saborosa, tragada da tigela ou sorvida à colherada, é simultaneamente retemperadora e refrescante em dias afagados pelo Sol. Numa tigela de sopa, muita coisa pode acontecer. Do singelo gaspacho ao refinado vichyssoise, ao uso criativo de sobras, pouco importa se é volumosa ou mais líquida, picante, repleta de carne, marisco ou legumes, não há limites à imaginação.

Na escolha do vinho, o princípio será o da simplicidade. O melhor é mesmo não complicar nas combinações. Aliás, o momento quer-se informal.

Por isso, de nada serve dar cabo da cabeça a pensar que vinho escolher. O único “incómodo” estará em misturar líquidos com líquidos. De resto, é considerar a textura e levar em conta a temperatura, já sabemos que é fria.

A dose certa de consistência e textura do vinho apoiada em sabores frescos, frutados e acidez bem-disposta são via aberta a que corra bem. Uma pequena porção de açúcar residual não fará dano, bem pelo contrário. Um dos indiscutíveis será o espumante e a sua diligente efervescência. Mais uma vez, nada de muito complicado. Jovem e frutado basta. Servido fresquinho, ou mesmo “geladinho”, é condição favorável entre a sopa e o vinho. Ficam bem um para o outro.

Cazas Novas Avesso Colheita 2022

Cazas Novas Tem recato aromático. A frescura representada pelas notas florais e de fruta branca mostra-se apropriada à ocasião. A acidez e a fruta colocam-no em pé de igualdade com a frescura e a temperatura da sopa. Adega Ponte de Lima Adamado Branco

Adega de Ponte de Lima Perfil frutado, fresco, harmonioso e leve. Aromas cítricos e nuances florais. No paladar, mostra equilíbrio de acidez e da doçura traduzida em textura macia. Servido bem fresquinho, surpreenderá com sopa fria. Quinta de São Gião Espadeiro 2019

Quinta de São Gião Aroma envolvente e fresco que se abre em notas de morango e framboesa. A frescura do vinho e o frutado mostram versatilidade pronta a enfrentar os sabores retemperadores das sopas em modo descomplicado.

Foto Para casar com queijos e charcutaria, a preferência deve recair nos vinhos polivalentes. Vinhos de corpo envolvente, fresco, de fruta acariciadora e taninos sedosos no caso dos tintos. Anna Costa/Arquivo Público

Queijos e enchidos

Uma opção petisqueira intuitiva, bem acolhida e consensual para qualquer piquenique. Num dos novos conceitos de regime alimentar, o grazing, os queijos e enchidos têm protagonismo regular. E, valha a verdade, uma “tábua mista” bem arranjada, repleta de combinações de cores e formas, é bonita e tentadora. Além do mais, é muito prática de levar e não requer preparação complexa.

O que precisa mesmo é de fazer uma escolha que abarque variedade em ambas categorias. Tudo arrumado e seccionado antes de sair e disposto no local. Escolha queijos de várias origens, diversidade de tipos de leite, consistências e tempos de cura. Chouriços, paio, presunto e salpicão são bons candidatos nas carnes. Também patês e terrinas ajudam à festa. E não esqueçamos acompanhamentos como azeitonas, fatias e tostas de pão, frutas frescas e secas.

E já só falta o vinho. A boa notícia é que, dada a variedade de sabores, não precisamos de nenhum específico. A preferência deve recair nos que são mais polivalentes. Esta sim, é a característica-chave. Vinhos de corpo envolvente, fresco, de fruta acariciadora e taninos sedosos no caso dos tintos. As cartas estão lançadas. O exercício de felicidade pode começar.

Santos da Casa Reserva Alvarinho 2021

Santos & Seixo Expressivo em toda a linha, aqui e ali sugestões tropicais, mas o que sobressai é a boa estrutura, a acidez suculenta e a persistência que legitima, pela polivalência, a unir a variedade de sabores. Casa de Vila Pouca Avesso Escolha 2021

Casa de Vila Pouca Nariz de camadas evoca laranja, frutos de caroço e algum fruto seco. Parece piscar o olho aos queijos e enchidos. E do paladar vem essa confirmação dada por bom corpo, envolvência e persistência. Quinta de Monforte Superior Padeiro 2021

Quinta de Monforte Nariz a dizer bastante, com afinação e ponderação no floral, cítricos e bagas silvestres ácidas. Na boca, pelo contrário: entusiasma pela secura e frescura geral, a revelar impecável vocação gastronómica.

Acidez é vital para confrontar vinhos com empadas. Notas de biscoito e frutos secos farão ponte com a manteiga e o caramelizado da massa. ENRIC VIVES-RUBIO/Arquivo Público Os vinhos de maior volúpia de fruta, corpo e acidez relevante são os ideais para emparelhar com quiches. Diliara Garifullina/Unsplash Fotogaleria Acidez é vital para confrontar vinhos com empadas. Notas de biscoito e frutos secos farão ponte com a manteiga e o caramelizado da massa. ENRIC VIVES-RUBIO/Arquivo Público

Quiches e empadas

Empadas são irresistíveis quando o exterior está douradinho e crocante. Para isso a massa tem de ser do melhor. O interior com galinha e legumes são dos mais comuns.

O recheio saboroso, por vezes condimentado, e o estaladiço seco do exterior pedem vinho valoroso de corpo, só o suficiente, nada de opulência. Acidez é vital para confrontar a natureza do petisco. Notas de biscoito e frutos secos no vinho farão ponte com a manteiga e o caramelizado da massa.

Já a quiche é mais ao género de tarte ou torta aberta. Mais consistente e cremosa no paladar do que a empada, devido ao ovo e leite no “aparelho” da massa. Se a tradicional leva toucinho fumado, hoje a lista de ingredientes é vasta e à vontade do freguês.

O contraste entre a suavidade humedecida do recheio e o toque mais quebradiço e crocante do exterior dá campo aberto à escolha do vinho. Os de maior volúpia de fruta, corpo e de acidez relevante são os ideais. Se a barrica for parte do todo, aproveite-se. Empadas e quiches são tentadoras e práticas de servir, magníficas para aproveitar sobras e adequadas ao piquenique.

Quinta das Fontes Cainho 2021

Quinta das Fontes Apesar de contido de aroma, capitaliza o seu charme identitário pela dimensão floral e fruto de caroço. É envolvente e redondo devido ao cuidadoso trabalho de barrica, que o faz triunfar com os petiscos. Rebouça Alvarinho Espumante Reserva Bruto

Luis Euclides Rodrigues | Alvarinho Rebouça Bolha fina, o nariz mostra a casta de maneira elegante, mas incisiva. Registo cítrico e mineral. Sofisticado e harmonioso, de palato cremoso, e bolha estaladiça a entreter-se com a crocância das comidas. Pires & Turner Escolha 2022

Pires & Turner Avesso e loureiro de mãos dadas, sem solistas. Floral e frutado apurados do contributo de cada uma. A matriz de acidez diz ao que vem, aviva o bom corpo e, junto da textura, tudo se apega à comida.

Foto Se o objectivo é casar vinhos com brownies, características como corpo rico, açúcar, acidez e efervescência são indispensáveis, assim como os taninos. Anna Przepiorka/Unsplash

Brownie

O brownie de chocolate, originário dos Estados Unidos, no final do século XIX, surge em várias consistências de acordo com sua densidade. Pode ser do tipo fudgy, com uma textura densa e húmida, ou “bolo”, mais leve e esponjoso.

Um dos seus atractivos é a superfície mais assada, seca e crocante, contrastando com o centro derretido, às vezes pegajoso. É comum a inclusão de frutos secos, cobertura, pepitas de cacau ou outros ingredientes.

Tem tanto de irresistível ao paladar como de desafiante para o vinho. Ao pensar neste para harmonizar com brownies, será útil saber o tipo de chocolate usado, para antecipar os amargos, por exemplo, e calibrar com o vinho apropriado. A persistência de sabor deve ser levada em conta.

Características como corpo rico, açúcar, acidez e efervescência são indispensáveis, assim como os taninos. Mas não nos consumamos. Em ambiente de piquenique, esses raciocínios mais elaborados não ligam com a ocasião. Simplifiquemos. Caso não haja vinhos doces, viremo-nos para tintos amplos e suculentos, espumantes rosés ou tintos. Adicionar acompanhamentos, como bagas frescas ou gelado, ajuda à afinidade com os vinhos. E a festa está feita.

D. Sancho I Espumante Tinto

Frutivinhos Cor intensa, como é apanágio. Nariz de frutos silvestres, na boca é bem frutado e fresco, com acidez impecável. Para o brownie mostra-se capaz pela estrutura e a efervescência, equilibrando a untuosidade do bolo. Adega Velha 13 anos Duplo Estágio

Aveleda O aroma rico e complexo onde impera o chocolate, os figos e as tâmaras é o tom dado pelo tempo de estágio com acabamento em cascos de vinho do Porto. Longa, untuosa, tem tudo para ligar com o brownie. Messala Alvarinho Vinho Licoroso

Grande Porto – Vinhos e Bebidas Feito a partir de alvarinho, mosto e aguardente, mostra notas de mel e algum alperce, com elegância aromática típica da casta. Na boca, tem generosidade, de força e sabor, para se bater com os sabores do brownie.

Vinhas, sol e uma cesta de piquenique Foto Os dias quentes pedem saídas de campo e almoços ligeiros sob o doce embalo bucólico. Para simplificar a vida a quem quer juntar piqueniques com enoturismo, várias quintas produtoras de vinho têm disponíveis pequenos banquetes de chegar, pegar e levar. Quinta de Santa Teresa

BAIÃO Chamam-lhe piquenique, mas é uma refeição completa, com entrada, prato e sobremesa. Portanto, em querendo, pode ser combinado com uma prova de vinhos. Mas o cliente é soberano e, se apenas quiser pegar e levar, compra um vinho à sua escolha e escolhe o recanto da quinta que mais lhe agradar – uma dica: o relvado junto da piscina oferece como panorâmica o Douro. E o que vem no cabaz? “Uma salada rica de requeijão, com alface, rúcula, acelgas da horta, rabanete, alcaparras e sultanas”, detalha a proprietária, Dialina Azevedo. Há mais: pão de Mesão Frio, queijo, alheira “do talho Pereira, de Baião”, uma tarte de cebola caramelizada caseira que “fica maravilhosa, sempre”. Para sobremesa, consoante a época, pode haver fruta da quinta (morangos, uvas), tarte fina de maçã, ou de limão, ou queques de noz com doce de ovos. Nota importante: tem de ser reservado até à véspera, através do website. Por um bom motivo: “É sempre tudo feito fresco.” 60 euros (2 pessoas), não inclui vinhos. Provas desde 20 euros. Quinta de Santiago

MONÇÃO A Quinta de Santiago convida a explorar as suas vinhas de cabaz no braço e a estender a toalha quando o sítio perfeito se revelar. Quem preferir o conforto da sombra pode procurar o pinheiro-manso que fica junto à adega-museu. Mesa posta, há pão, compota de pimentos picantes da quinta, queijo regional Prados de Melgaço, folhado de queijo de cabra (ou em alternativa, alheira – de caça ou vegetariana), conserva Pinhais de cavala ou sardinha, salgadinhos, folhado de maçã e fruta da época do pomar da propriedade. E vinho, claro: o alvarinho Quinta de Santiago ou o tinto Sou. Além disto tudo, o preço inclui visita (adega nova, adega-museu, capela e vinhas) e prova de vinho, e está disponível de Abril a Outubro. Reservas por e-mail. 30 euros (2 pessoas). W: quintadesantiago.pt Quinta do Hospital

MONÇÃO Poucas quintas terão história tão antiga como esta, que foi doada à Ordem Hospitalária de São João de Jerusalém, no século XII, ainda o território se chamava Condado Portucalense. Desconhece-se se os vinhos já eram o seu propósito, mas sabe-se que aquilo que lá se produz hoje tenderá a perdurar no tempo. Para melhor dar a descobrir os seus vinhos, entre Maio e Outubro a Quinta do Hospital disponibiliza cestos de piquenique, com queijo, enchidos típicos da região, broa, fruta da época e roscas. O acompanhamento vínico está por conta do loureiro e do alvarinho Barão do Hospital e o preço inclui também visita à propriedade. Na escolha do local para “piquenicar”, quem conhece recomenda o jardim das oliveiras, cuja sombra é bem-vinda em dias soalheiros. A reserva, sempre antecipada, deve ser feita por e-mail. 30 euros por pessoa (mín. 15 pessoas). W: falua.pt

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.

Para saber mais sobre a política de conteúdos promovidos do PÚBLICO, clique aqui.