Governo acaba com caducidade do apoio à renda para famílias que tenham de celebrar novo contrato de arrendamento, mas que se mantenham na mesma casa e continuem a cumprir os restantes requisitos.

As famílias que se vejam obrigadas a celebrar novos contratos de arrendamento, mas que se mantenham na mesma casa, vão poder continuar a receber o apoio extraordinário à renda. A medida, decidida pelo Governo para dar resposta àquilo que considera ser uma falha no funcionamento deste apoio, surge no âmbito do pacote de propostas para a área habitacional que foi apresentado no final da semana passada.