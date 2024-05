Quarta na TV: infidelidades, o Tio Samsik e a Grande Entrevista a Ana Jorge

Outros protagonistas do dia: Diamantino, LBJ, a moda italiana e Famílias Incríveis do Reino Animal.

CINEMA

Diamantino

AMC, 18h57

Diamantino é um exímio jogador de futebol cuja carreira termina abruptamente. Na busca de um novo propósito, depara-se com questões como a crise dos refugiados, o neofascismo ou a manipulação genética. Este filme de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt estreou-se no Festival de Cinema de Cannes, onde arrecadou o Grande Prémio da Semana da Crítica e o Palm Dog Award (melhor actuação canina).

LBJ

Hollywood, 21h30

Drama político realizado por Rob Reiner, segundo um argumento de Joey Hartstone, com Woody Harrelson na pele de Lyndon B. Johnson, o 36.º Presidente dos EUA, que assumiu o cargo depois do assassinato de John F. Kennedy e instituiu a histórica Lei dos Direitos Civis, que pôs fim a vários sistemas de segregação racial. Jennifer Jason Leigh, Richard Jenkins e Bill Pullman juntam-se ao elenco.

SÉRIE

Tio Samsik

Disney+, streaming

Estreia. Song Kang-ho, actor sul-coreano que conhecemos de Parasitas e outros filmes de Bong Joon-ho (bem como de Park Chan-wook), dá vida ao personagem do título, um homem que se apresenta ao sobrinho, Kim San (Byun Yo-han), como um grandioso milagreiro, capaz de realizar sonhos, oferecer soluções, fazer a Terra girar. Estamos na Coreia do Sul dos anos 1960 e Kim San precisa da ajuda do tio para concretizar as suas ambições. Só tem de confiar nele – algo que se torna cada vez mais complicado à medida que os seus planos megalómanos e intrincados se vão revelando.

DOCUMENTÁRIOS

Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo

Netflix, streaming

Em 2015, milhões de utilizadores da plataforma de encontros extraconjugais Ashley Madison – cujo slogan era (e é) “A vida é curta, tenha um caso” – ficavam nervosos perante a notícia de que o site tinha sido alvo de um ataque informático e de que os seus dados poderiam ser expostos a qualquer momento. Foi o que aconteceu a muitos deles.

Depois de muitos segredos revelados, outros tantos casamentos arruinados, pelo menos um processo judicial, alguns suicídios supostamente ligados à fuga de dados e uma torrente de conteúdos publicados sobre o tema, chega agora esta nova série documental que, em três episódios, promete explicar o que aconteceu, desde o aparecimento do site até ao rebentar do escândalo.

Famílias Incríveis do Reino Animal

Odisseia, 13h25

É emitida em maratona toda a primeira temporada da série que mostra a vida selvagem do ponto de vista familiar. São dez episódios para observar os comportamentos dos agregados de espécies de todo o mundo, sejam reis da selva em formação, baleias cantoras, pinguins-de-barbicha tagarelas, alcateias uivantes, um guanaco sorridente ou uma matriarca elefante com ensinamentos para partilhar.

Moda: A Revolução da Moda Italiana

RTP2, 23h17

A origem, a evolução, o simbolismo e a importância social da moda italiana no último século. Eis o objecto de estudo desta série documental que também aborda e contextualiza as mudanças nos papéis sociais e de género vestidos a cada transformação, convulsão ou emancipação histórica.

Para isso, conta com entrevistas a “especialistas e protagonistas” como Benedetta Barzini, Maria Luisa Frisa, Angelo Flaccavento, Massimo Cantini Parrini, Roberto Capucci, Ugo Volli, Oliviero Toscani, Valerie Steele ou Patrizia Calefato. O primeiro episódio, Quem veste as calças (1900-1945), vai hoje para o ar. Depois, vêm A beleza e as suas regras (1950-1968), Sedução e poder (1968-1990) e O sexo da roupa (1900-hoje), a ritmo semanal.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Ana Jorge é entrevistada pelo jornalista Vítor Gonçalves depois de ter sido exonerada do cargo de provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, acusada de ter tido “actuações gravemente negligentes” que afectam a gestão da instituição. As acusações são repudiadas por Ana Jorge, que criticou a forma “rude, sobranceira e caluniosa” como recebeu a notícia do Governo e fala em “saneamento político”.