Há centenas de pelicanos doentes e encalhados na costa da Califórnia

Defensores da vida selvagem alertam para uma “crise” causada por mais de 100 pelicanos emaciados encalhados ao longo da costa da Califórnia, nos Estados Unidos, desde o condado de Santa Cruz até ao de San Diego. Muitos destes animais têm morrido por causas aparentemente relacionadas com malnutrição, segundo o Departamento da Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW, na sigla em inglês), mas a razão pela qual os animais não se estão a alimentar devidamente é desconhecida.

“ [Os pelicanos] estão a morrer de fome e, se não os colocarmos sob cuidados, vão morrer”, afirmou Debbie McGuire, directora executiva do Centro de Cuidados com os Pântanos e a Vida Selvagem em Huntington Beach, ao The Guardian. O centro de reabilitação, que está a tratar de mais de 100 pelicanos anémicos, desidratados e extremamente abaixo do peso normal, resgatou 24 destes animais na praia de Newport só no dia 7 de Maio.

O primeiro passo para o cuidado dos pelicanos recém-resgatados é aquecê-los. "A óptima notícia é que a grande maioria está a recuperar quando conseguimos ultrapassar essas primeiras horas críticas de hipotermia", disse Elizabeth Wood, directora clínica do Centro de Cuidados com os Pântanos e a Vida Selvagem, num vídeo.

A Bird Rescue, organização sem fins lucrativos que opera centros de reabilitação de vida selvagem, disse ter recebido mais de 200 pelicanos nas últimas três semanas. “A maioria das aves está emaciada e anémica, basicamente a morrer de fome”, disse Rebecca Duerr, directora de investigação e ciência veterinária da Bird Rescue, em comunicado. Pelo menos 40% dos pelicanos também apresenta ferimentos após ficarem enredados em anzóis e linhas de pesca, lê-se ainda na nota.

Na semana passada, a CDFW confirmou que, desde o final de Abril, um grande número de pelicanos-pardos da costa da Califórnia apresentam sinais de desnutrição e que as instalações de vida selvagem “começaram a acolher um número incomummente alto de pelicanos debilitados". O Departamento da Pesca e Vida Selvagem da Califórnia afirmou ainda que está a conduzir exames post-mortem e testes aos pelicanos em reabilitação.

Na Primavera de 2022 houve um fenómeno similar. Nessa altura, centenas de pelicanos encalharam na Califórnia e quase 800 pelicanos foram admitidos em instalações de reabilitação de vida selvagem. Desse, 394 foram devolvidos com sucesso à natureza, recorda a CDFW.

Texto editado por Ana Maria Henriques