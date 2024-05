Canadá: incêndio florestal atinge mais de 5000 hectares e ameaça uma cidade inteira

Várias equipas de bombeiros estão a combater um grande incêndio florestal no Canadá: as chamas estavam na noite de segunda-feira a propagarem-se em direcção a uma remota cidade do oeste do país, com os ventos e as condições de seca a ameaçar espalhar ainda mais as chamas, disse uma governante.

A cidade de Fort Nelson, na Colúmbia Britânica, foi em grande parte evacuada e está na linha da frente daquele que é um dos primeiros grandes incêndios florestais desta época, que já se espalhou por todo o oeste do Canadá e está a deitar colunas de fumo para o ar, atingindo cinco províncias do país, bem como para partes do norte dos EUA.

Bowinn Ma, ministra de gestão de emergência e prontidão climática da Colúmbia Britânica, disse que as condições no norte desta província do Pacífico — uma área que inclui Fort Nelson — eram extremamente desafiantes. "Sem grande precipitação prevista e com ventos que podem aumentar a qualquer momento, estamos extremamente preocupados", disse numa conferência televisiva.

O incêndio, que começou na sexta-feira, afectou mais de 5280 hectares (uma área superior à da cidade do Porto) e atingiu 2,5 quilómetros a oeste de Fort Nelson até segunda-feira de manhã.

Depois da pior época de incêndios florestais de sempre no ano passado, o Canadá viveu um dos seus Invernos mais quentes, com neve fraca ou inexistente em muitas zonas, o que faz temer um Verão quente que desencadeie incêndios em florestas e terrenos selvagens no meio de uma seca contínua.

O nordeste da Colúmbia Britânica e a região norte da vizinha Alberta são o coração da indústria energética do Canadá. Não há relatos de qualquer perturbação na extracção de petróleo e gás.

Em Alberta, as autoridades informaram que se registaram dois incêndios florestais, um dos quais perto de Fort McMurray. Em 2016, um enorme incêndio florestal na principal cidade petrolífera obrigou à retirada de 90.000 habitantes e encerrou a produção de mais de um milhão de barris de petróleo por dia.

Seis equipas de bombeiros, apoiadas por 13 helicópteros, trabalhavam na segunda-feira para estabelecer uma linha de contenção perto de Fort McMurray. Helicópteros equipados com visão nocturna lançaram água sobre o incêndio com baldes durante a noite, informou o município local.

Os residentes receberam alertas de evacuação na sexta-feira, embora as condições climáticas favoráveis tenham mantido o incêndio a cerca de 16 km de distância, disseram as autoridades na segunda-feira. Espera-se que as chuvas ligeiras ajudem a combater o fogo, acrescentaram.

"De momento, os ventos não estão a empurrar na direcção da comunidade. Mas é claro que as condições estão sempre sujeitas a alterações", disse Christie Tucker, uma oficial do Alberta Wildfire.

No mês passado, o governo federal afirmou que o Canadá enfrenta mais uma época catastrófica de incêndios florestais, uma vez que prevê temperaturas da Primavera e do Verão superiores às normais em grande parte do país.