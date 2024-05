Preventiva para cinco detidos que integravam rede de tráfico de droga no Norte

Cinco dos sete detidos por integrarem uma das principais redes de tráfico de droga do Norte do país, incluindo um ex-PSP, conhecido por "Joca" e considerado pela investigação o líder desta organização criminosa, ficaram esta segunda-feira em prisão preventiva.

Os sete arguidos, detidos pela Polícia Judiciária (PJ) durante uma operação de combate ao narcotráfico, realizada na terça-feira, na cidade do Porto, foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que aplicou a cindo deles a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva, adiantou à agência Lusa fonte judicial.

Outros dois arguidos ficaram com a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.

Em comunicado, divulgado na terça-feira, 7 de Maio, a PJ deu conta de que na operação, realizada nesse dia, foram detidas "sete pessoas indiciadas pela prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais e realizadas mais de 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias".

"A investigação, que decorria há quase um ano, desmantelou uma das mais importantes redes de tráfico de estupefacientes do Norte do país, que abastecia as principais redes regionais de venda ilícita de estupefacientes. Entre os detidos estão os líderes de uma das mais importantes redes de distribuição de cocaína do Grande Porto, principal abastecedora do tráfico verificado em bairros, designadamente da Pasteleira, do Cerco, de Francos e de Ramalde", adiantava a PJ.

Fonte judicial tinha dito anteriormente à Lusa que um dos detidos era o principal suspeito e líder deste grupo criminoso, conhecido por "Joca" e antigo agente da PSP.

"Em causa está uma estrutura criminosa organizada, com ramificações na América do Sul, que se encarregava da importação, transporte e entrega das substâncias ilícitas. O grupo, considerado perigoso, era temido pelos seus métodos violentos e pelo uso de armas de fogo", refere o comunicado.

Entre as várias situações objecto das investigações realizadas pela Directoria do Norte da PJ está a apreensão, pela Polícia Federal do Brasil, no porto de Santos, no verão de 2023, de uma máquina agrícola que ocultava cerca de 43 quilogramas de cocaína, pronta a embarcar com destino ao porto de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto.

"Neste caso, a PJ identificou os envolvidos na operação de importação desta droga, como também os investidores que a haviam encomendado", indicava também a nota da PJ.

No decurso da operação que contou com a colaboração da PSP do Porto, foram apreendidos 10 veículos automóveis de gama alta, quatro embarcações de alta velocidade (lanchas rápidas), cerca de 50 mil euros em dinheiro, armas de fogo, munições e coletes balísticos.