Governo ajusta proposta e propõe recuperar 25% do tempo de serviço dos professores já este ano

Ministério da Educação apresentou nova proposta que prevê uma maior devolução do tempo de serviço este ano. Sindicatos já ouvidos admitem “abertura” do Governo para negociar revogação do “acelerador”.

Os primeiros sindicatos dos professores a reunirem-se esta segunda-feira com o Ministério da Educação saíram da reunião com algumas boas notícias: o Governo admite agora aumentar de 20% para 25% a primeira tranche da recuperação do tempo de serviço a devolver já este ano aos docentes, embora mantenha o prazo dos cinco anos.

O anúncio foi feito por Manuel Monteiro, do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (Spliu), e por Júlia Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e Educadores (​SIPE). As contra-propostas que foram apresentadas pelas estruturas sindicais na última semana pretendiam que a recuperação do tempo de serviço fosse feita de forma mais acelerada — em três ou em quatro anos, em vez de cinco, como propõe o Governo.

Com esta cedência, porém, a totalidade do tempo de serviço continuaria a ser devolvida em cinco anos: 25% este ano e no próximo, 20% em 2026, 15% em 2027 e em 2028.

"É evidente que não concordamos ainda. Vamos apresentar nova contra-proposta para a próxima reunião. Há pontos que nós exigimos ainda que sejam alterados", avisou Manuel Monteiro, embora satisfeito com a abertura manifestada pela equipa ministerial.

Júlia Azevedo, do SIPE, avançou ainda que foi dada a garantia de que, embora o tempo de serviço seja contado a partir de Setembro e os requisitos para a progressão, como a avaliação, possam apenas estar reunidos nos meses seguintes, os professores receberão retroactivos "quer financeiramente, quer em tempo de progressão, à data de 1 de Setembro".

Outro dos pontos em que os sindicatos assinalaram "alguma abertura" por parte do Governo para negociar prende-se com a revogação proposta do decreto-lei n.º 74/2023, que implementou mecanismos para acelerar a progressão na carreira de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. Apesar de manter este ponto, o Ministério da Educação admite agora que os professores que já beneficiaram deste diploma — e recuperaram algum do tempo que estiveram a aguardar vaga para subir para o 5.º e 7.º escalões — possam não ver descontado esse tempo nos anos que têm a recuperar.

"Todos aqueles colegas que foram recuperando um ano, dois anos ou até três anos de tempo de serviço na paragem do quarto e do sexto escalão, não vão ver esse tempo subtraído aos congelamentos. E isto é uma grande, grande vitória", notou Júlia Azevedo, do SIPE.

Este foi um dos pontos mais criticados pelas estruturas sindicais à saída da primeira reunião, realizada há dez dias, e uma das linhas vermelhas traçadas. E, por isso, há matérias previstas no diploma com as quais os sindicatos não concordam e que serão ainda matéria de negociação na próxima reunião, que está marcada para o dia 21. "Iremos apresentar novamente outra contra-proposta. Vimos vontade do ministro da Educação, do Governo, em fazer algumas alterações de modo a que não seja revogado na sua totalidade", garantiu Manuel Monteiro, do Spliu.

A manutenção das vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões e a obrigatoriedade de permanecer pelo menos um ano à em cada escalão, mesmo com tempo de serviço recuperado, para efeitos de progressão na carreira, são outros dos pontos que os sindicatos querem ver revistos.

Enquanto decorrem as reuniões, cerca de meia centena de professores estão em protesto à entrada do Ministério da Educação.