A discreta organização de marinheiros de 1970 que contribuiu para o programa do MFA

Os líderes de um grupo constituído em 1970, e que viria a congregar 400 oficiais da Marinha, trabalharam com Melo Antunes no programa do MFA. A sua história é contada em A Caminho do 25 de Abril, uma organização clandestina de oficiais da Armada, da historiadora Luísa Tiago de Oliveira, a ser apresentado nesta terça-feira. O PÚBLICO falou com um dos principais intervenientes, o almirante Martins Guerreiro, ex-conselheiro da Revolução, que situou as traves mestras do programa político dos militares nas conclusões do 3.º Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, em 1973. “Contribuímos para a definição ideológica do programa do MFA”, sintetiza.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt