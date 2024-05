Nutri-score ou quando a política e a saúde pública se cruzam

A saúde pública sempre foi uma coisa política. Sempre foi sobre as decisões que influenciam a pólis e, nesse sentido, a saúde e as políticas públicas são indissociáveis. Mas, mesmo assim, nesse espaço entre o poder político e a tomada de decisão baseada no melhor conhecimento disponível, existia um certo pudor em tomar decisões que iam contra a vontade dos especialistas. Essa barreira ténue foi definitivamente ultrapassada durante o período da covid e alarga-se cada vez mais aos determinantes da saúde com impacto económico como a alimentação, o álcool e o tabaco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt