O Parlamento Europeu entre a democracia e a sombra

Diz-se que 80% da legislação económica nacional provém da União Europeia (UE). Independentemente do número, a influência da legislação europeia em áreas como agricultura, ambiente, concorrência, direitos dos consumidores, comércio internacional, direitos humanos e migrações é inegável. No entanto, as eleições para o Parlamento Europeu têm pouca participação. A complexidade do sistema político da UE certamente não ajuda.

Embora seja o único órgão comunitário eleito por sufrágio directo, o Parlamento Europeu não pode propor legislação. Esta competência é exclusiva da Comissão Europeia, cujos comissários são indicados pelos governos nacionais. Além disso, a legislação discutida e aprovada pelo Parlamento Europeu precisa do acordo do Conselho da UE e do Conselho Europeu. Ou seja, o único órgão com legitimidade democrática directa é tutelado por diplomatas e membros dos governos nacionais, que decidem em reuniões à porta fechada. É alarmante que esta arquitectura pouco democrática raramente seja debatida. Infelizmente, não espero que isso mude até 9 de Junho.

Tomás Júdice, Lisboa

Acerca da “opinião” de um ministro

Não haja dúvida de que o nível da classe política portuguesa não tem deixado de baixar desde há uns anos a esta parte. A todos os níveis. Seja no nível da competência, seja no nível da proficiência governativa, seja no nível cultural e intelectual. Sinal dos tempos. O ministro Nuno Melo afirmou há dias que o serviço militar poderia ser uma boa solução para jovens institucionalizados que cometem pequenos delitos. Esta precipitada afirmação, não deixando de ser uma ideia bem-intencionada, peca por desconhecimento do que é verdadeiramente a instituição militar (imagine-se a imprevisibilidade de um jovem institucionalizado com uma arma na mão). Depois, para se corrigir, Nuno Melo afirmou ter emitido uma “opinião” e não uma “proposta”. Um ministro, no cargo institucional de relevo que ocupa, deve abster-se de emitir “opiniões”, sob pena de ser errático e de se contradizer. Um ministro tem de possuir uma certa sageza e ponderar muito bem aquilo que diz. Ou não será assim?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Urbanização da Quinta dos Ingleses

Caro Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, venho pedir-lhe que suspenda a urbanização da Quinta dos Ingleses e altere a decisão em curso. Faço-o, porque creio naquilo que diz a grande maioria dos especialistas em climatologia, engenharia ambiental e todas as outras áreas do conhecimento científico respeitantes ao problema do aquecimento do planeta. Hoje já só espíritos empedernidos ou eivados de absurda fé acreditam que os recursos da Terra são inesgotáveis e que podemos continuar a usá-los sem acautelar o futuro do planeta e da espécie. Pode parecer exagerado, mas, creia-me, não é.

Claro que sei que a sociedade que detém direitos sobre aquele espaço os quer rentabilizar e, acérrimo defensor que sou da livre iniciativa, acho que têm razão. Mas também sei que o(s) direito(s) público(s) são mais importantes do que os privados. Porque são mais universais e, neste particular caso, mais defensores dos “Direitos da Terra”, assim chamemos ao direito à sobrevivência do homem nesta enorme bola sobre a qual todos estamos.

Por isso peço-lhe que negoceie com os donos do terreno alternativa(s) de compensação – financeiras, terrenos para construção, o que quer que possa ser – e faça da quinta um grande parque urbano, reservando apenas uma área de 250x40m2 (1 hectare, 10.000m2) ao longo da orla norte da quinta, perto da estação da CP, para estacionamento (área que dará para 500 viaturas) barato durante os dias laborais, estimulando assim o uso do comboio, e estacionamento da praia ao fim de semana.

Jorge Mónica, Cascais

Para bem do Futebol Clube do Porto

É raríssimo escrever sobre desporto. Todavia, penso que hoje, mais do que nunca, é imperioso fazê-lo. Para bem do FCP e do desporto em geral é absolutamente imperioso e urgente que toda a história das dificuldades financeiras, assim como tudo o que diz respeito a favores e aos diferentes assuntos que dizem respeito às claques, nomeadamente à liderada por Fernando Madureira, seja rapidamente esclarecido pela justiça, que terá de cumprir o seu papel. Tenho a certeza de que André Villas-Boas será muito mais transparente na sua acção. Pinto da Costa será sempre um presidente com um lugar ímpar na história maravilhosa do FCP, mas, infelizmente e a partir de certa altura, passou a preocupar-se muito mais com as contas bancárias próprias e de familiares e amigos do que com a vida do FCP. Por isso digo que, para bem do FCP, é bom que a justiça actue de forma rápida e eficaz. Aguardemos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora