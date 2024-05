Um Governo a começar a mostrar que o é

"Não estamos cá para crucificar o Governo anterior. Estamos cá para resolver os problemas que o Governo anterior não resolveu." Em entrevista ao PÚBLICO, Manuel Castro Almeida, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, resume o que claramente não tem sido até agora a atitude do executivo, que, com um processo de vitimização em curso, tem contribuído para um estado de inquietação política que realça mais as suas fraquezas do que as suas capacidades.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt