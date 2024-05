Michael Cohen testemunha contra Trump no julgamento em Nova Iorque

Julgamento do ex-Presidente dos Estados Unidos entra numa fase decisiva, com o depoimento do seu antigo advogado. Deliberações dos jurados podem começar já na próxima semana.

O julgamento de Donald Trump em Nova Iorque, num caso relacionado com o pagamento pelo silêncio da antiga actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, entra esta segunda-feira numa fase decisiva, com a audição da principal testemunha de acusação, Michael Cohen.

Cohen, um antigo advogado do ex-Presidente dos Estados Unidos, foi condenado a três anos de prisão em 2018, num processo relacionado com o que está em curso em Nova Iorque, e é uma testemunha crucial para a estratégia do Ministério Público de Manhattan.

No processo de 2018, que foi liderado por procuradores federais do Departamento de Justiça — e em que Trump não podia ter sido envolvido, por ser na altura o Presidente dos EUA em exercício de funções —, Cohen foi considerado culpado de vários crimes de fraude fiscal e bancária, e também de ter excedido os limites de financiamento individual das campanhas eleitorais para a Casa Branca.

Segundo o julgamento de 2018, Cohen pagou 130 mil dólares (121 mil euros) a Daniels, poucos dias antes da eleição presidencial de 2016, para evitar que a antiga actriz de filmes pornográficos revelasse em público que teve uma noite de sexo com Trump em 2006 — numa altura em que o ex-Presidente dos EUA já estava casado com a sua actual mulher, Melania Trump, e poucos meses após o nascimento do seu filho mais novo, Barron Trump.

Em 2016, poucos dias antes de Cohen ter feito o pagamento a Daniels, o jornal Washington Post tinha divulgado uma gravação em que Trump surgia a gabar-se de forçar contactos sexuais com várias mulheres, o que deixou em pânico os responsáveis pela campanha eleitoral do então candidato do Partido Republicano à Casa Branca. Neste contexto, a eventual divulgação da história de Daniels — que Cohen impediu — podia ter enterrado definitivamente as aspirações presidenciais de Trump.

No caso que está agora a ser julgado em Manhattan, a acusação alega que Cohen agiu com o conhecimento de Trump quando pagou a Daniels, e que o ex-Presidente dos EUA reembolsou o seu advogado por esse pagamento. Foi na altura do reembolso, segundo os procuradores de Manhattan, que Trump cometeu o único crime de que é acusado: falsificação dos registos financeiros da sua empresa, a Trump Organization, ao justificar a saída do dinheiro como despesas normais pagas ao seu advogado.

Além das provas que os procuradores têm apresentado e vão continuar a apresentar durante o julgamento — incluindo cheques e gravações de conversas telefónicas —, o testemunho de Cohen pode servir para ligar todos os pontos de um caso complexo, convencendo os jurados de que o ex-Presidente dos EUA esteve directamente envolvido no processo de falsificação dos registos da sua empresa com o objectivo de interferir na campanha presidencial de 2016.

O julgamento começou a 15 de Abril e deverá ficar concluído até ao fim de Maio, sendo possível que o júri comece a deliberar na próxima semana. Se for considerado culpado, Trump pode ser condenado a um máximo de quatro anos de prisão. Segundo a generalidade dos especialistas em direito nos EUA, o cenário mais provável, no caso de uma condenação, é uma multa, já que Trump não tem antecedentes criminais e não está em causa um crime violento.