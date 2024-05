Os “Villans” vão ter de esperar mais uns dias pelo regresso à Champions

O Aston Villa, 4.º classificado da Premier League, vai ter que acrescentar uma semana aos 41 anos de espera pelo regresso à Champions, antiga Taça dos Campeões Europeus, que os Villans conquistaram na primeira de duas presenças (1981/82) consecutivas, na final com o Bayern Munique de Augenthaler, Breitner, Hoenes e Rummenigge.

O Liverpool, que um ano antes da maior conquista da formação de Birmingham garantira a terceira de seis Champions, travou a festa com um empate (3-3) no Villa Park, alimentando a ténue esperança do Tottenham, que hoje está obrigado a ganhar na recepção ao Manchester City, em jogo em atraso da 34.ª jornada, para continuar na corrida.

Cenário que os campeões ingleses terão de evitar para revalidarem o título. Um autogolo do argentino campeão do mundo Emiliano Martínez, guarda-redes polémico, no primeiro ataque dos “reds”, precipitou o desfecho insuficiente, apesar da recuperação de 1-3.

A equipa de Unai Emery somou o quinto jogo consecutivo sem vencer, depois da eliminação na meia-final da Liga Conferência, ante o Olympiacos. Mas evitou a derrota perto do fim e, com 5 pontos de vantagem, pode nem precisar do jogo da última ronda, com o Crystal Palace.