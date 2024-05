Ficaram penáltis por marcar no Estoril

Arbitragens sem casos no Dragão e na Luz. No Estoril, tanto a equipa da casa como o campeão nacional Sporting têm razões para queixas.

FC Porto-Boavista

Minuto 10, Sasso e Francisco Conceição tocaram os dois na bola na área boavisteira e foi por o esférico ter sido prensado por ambos que o jogador azul e branco acabou por se desequilibrar e cair, não havendo qualquer rasteira ou contacto faltoso por parte do jogador axadrezado. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 40, Malheiro agarra Galeno quando este fugia em velocidade pelo corredor esquerdo, destruindo assim uma jogada de algum perigo e incorrendo, desta forma, num comportamento antidesportivo, razão pela qual foi correctamente advertido.

Minuto 49, Wendell cruza a bola e esta foi bater no cotovelo esquerdo de Vukotic, que tinha o seu braço dobrado, encostado e junto ao corpo sem qualquer ganho de volumetria extra, razão pela qual não houve motivo para penálti.

Minuto 64, segundo amarelo e consequente vermelho mostrado a Pedro Malheiro foi correcto, por uma entrada muito negligente de sola e com os pitons do seu pé esquerdo no peito do pé direito de Taremi.

Minuto 86, não há penálti de Chidozie sobre Evanilson. O jogador axadrezado tem a posição ganha, está na frente e salta na vertical para a bola fazendo um movimento natural do braço direito no momento de cabecear a bola e é o jogador azul e branco, que estando atrás e que se aproxima do esférico e do seu adversário, que potencia e promove o contacto no seu próprio rosto.

Benfica-Arouca

Minuto 23, João Mário, com o seu pé direito, cruzou a bola, e Robson Bambu de forma deliberada levantou o seu braço direito e interceptou o esférico. Pontapé de penálti bem assinalado.

Minuto 30, Kokçu partiu de posição legal após o passe de Di María e ao entrar na área foi claramente derrubado pelo guarda-redes Arruabarrena, que com os braços e na tentativa de jogar a bola rasteirou o jogador turco. Pontapé de penálti indiscutível.

Minuto 57, golo bem anulado a Di María por fora-de-jogo de Rafa na construção da jogada. Não obstante ter os pés no seu próprio meio-campo, tinha o tronco inclinado para a frente e o seu ombro estava 37cm para lá da linha do meio-campo, razão pela qual o fora-de-jogo foi bem assinalado.

Estoril-Sporting

Minuto 2, Diogo Pinto saiu a deslizar com velocidade pelo relvado, não tocou nunca na bola- e sem parar o seu movimento derrubou de forma clara Cassiano. Penálti claro e óbvio que exigiam a intervenção do VAR.

Minuto 55, Daniel Bragança cruzou a bola e esta foi bater no joelho direito de João Basso, ressaltando de seguida de forma inesperada para o braço e rosto do jogador canarinho, que não só não fez qualquer gesto deliberado com o braço como o tinha em posição natural defensiva para o movimento técnico que estava a executar. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 64, foram três os pontos de contacto de João Basso sobre Gyokeres e todos eles faltosos e justificativos de pontapé de penálti. A mão esquerda a agarrar e puxar a camisola, o joelho direito a acertar por baixo na coxa direita e o pisão do pé direito no calcanhar esquerdo.

Minuto 82, golo legal de Paulinho. Na construção da jogada, quando Gyokeres passou para Nuno Santos, este estava em jogo por 71cm.