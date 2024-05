Terça na TV: com a autora de Bom Dia, Tristeza entre Maravilhas do Mundo Antigo

Fim de Turno, as eleições europeias e a estreia de O Homem Errado são outros destaques do dia.

CINEMA

Fim de Turno

Cinemundo, 22h30

Todos os dias, os agentes Brian Taylor (Jake Gyllenhaal) e Mike Zavala (Michael Peña) patrulham as ruas de Los Angeles. Taylor vai filmando o que acontece, para um projecto pessoal. As suas vidas alteram-se quando uma rusga os torna alvos de um dos mais perigosos cartéis de droga. Com realização e argumento de David Ayer, um filme dramático em estilo found footage, que tenta mostrar uma outra abordagem da actividade da polícia de uma cidade problemática.

SÉRIES

O Homem Errado

AXN White, 21h25

Mais uma produção turca para a grelha AXN White: estreia-se a comédia romântica protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel, sobre o que acontece quando se cruzam os caminhos de um homem amorosamente desapegado e errante, e de uma mulher empenhada em encontrar o “senhor perfeito”. Fica em exibição de segunda a sexta.

Astrid e Raphaëlle

Star Crime, 22h

Começa a quarta temporada da série criminal francófona em torno da dupla formada por Astrid (Sara Mortensen), dotada de uma memória excepcional mas com dificuldade em socializar por causa da síndrome de Asperger, e Raphaëlle (Lola Dewaere), a comandante que lhe reconhece as capacidades excepcionais e que a recruta para investigadora.

O desaparecimento de um diamante raro é o caso inaugural desta leva de episódios, que as levará também a “um jogo de xadrez maquiavélico, um homicídio a bordo de um avião e uma vítima morta duas vezes”, descreve o canal. São oito novos capítulos, para seguir à terça-feira.

Codex 632

RTP1, 23h39

Reposição da versão televisiva do best-seller de José Rodrigues dos Santos, que foi a primeira produção a unir a RTP e a Globoplay. A adaptação é de Pedro Lopes; a realização, de Sérgio Graciano. Paulo Pires surge na pele do criptoanalista Tomás Noronha, à frente de um elenco preenchido por nomes como Deborah Secco, Ana Sofia Martins, Alexandre Borges, Betty Faria, Marcello Urgeghe ou Matamba Joaquim. Os seis episódios são debitados de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

Maravilhas do Mundo Antigo

História, 22h16

Estreia-se uma série documental que analisa quatro das sete maravilhas da Antiguidade: o Templo de Artemisa, o Colosso de Rodes, a Estátua de Zeus no Olimpo e o Mausoléu de Halicarnasso. Recorrendo a uma “combinação de narrativa, imagens de arquivo, reconstruções digitais e entrevistas com especialistas”, explica o História, “não destaca apenas o engenho e habilidade técnica dos antigos construtores, mas examina também o impacto duradouro que essas maravilhas tiveram na civilização humana”. Cada uma tem direito a um episódio de uma hora. Os dois primeiros vão para o ar hoje; os restantes, nas próximas semanas.

Bom Dia, Tristeza: Sagan By Sagan

RTP2, 22h49

Realizado por Priscilla Pizzato, debruça-se sobre a génese de Bom Dia, Tristeza, o best-seller da francesa Françoise Sagan que fez mossa nos padrões morais dos anos 1950 e antecipou mudanças sociais profundas, além de ter fascinado Hollywood.

O documentário combina menções à adaptação ao cinema realizada por Otto Preminger com leituras de excertos do romance feitas por Catherine Deneuve, bem como imagens de arquivo e entrevistas à própria autora, que tinha apenas 18 anos quando escreveu o livro. O objectivo é revelar “a génese e criação do mito de Sagan” e relembrar “esta pedra angular da história da literatura que abalou os valores morais de uma época, deu voz à juventude e continua a ressoar na sociedade actual”, anuncia a sinopse.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h57

Directo. A menos de um mês das eleições europeias, é o futuro da Europa que se discute neste debate, com moderação do jornalista Vítor Gonçalves. É altura de avaliar os candidatos dos partidos portugueses, ponderar o impacto da abstenção (tradicionalmente elevada neste acto eleitoral) e perspectivar a composição do Parlamento Europeu que sairá das urnas, tendo em conta factores como a guerra, a desinformação, a ascensão da extrema-direita no velho continente ou a aproximação das presidenciais norte-americanas.