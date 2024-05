Suspeito de agredir imigrantes no Porto participou em manifestação de neonazis

O jovem português de 27 anos que foi detido pela PSP, acusado de ser um dos autores dos ataques contra imigrantes no Porto, na sexta-feira, 3 de Maio, participou na manifestação anti-imigração organizada naquela cidade pelo grupo neonazi 1143 em início de Abril, diz ao PÚBLICO o seu advogado, Pedro Macanjo. Acusado de ofensa à integridade física qualificada por ódio racial e porte de arma ilegal, recusa a motivação racista, bem como pertencer ao 1143 ou a qualquer outro grupo, acrescentou. “Não corresponde à verdade”, afirmou o advogado.

O jovem ficou em prisão preventiva, mas, segundo o advogado, só até se concluir que há condições para aplicar a pulseira electrónica, a medida que lhe foi decretada. Presente ao juiz de instrução, remeteu-se ao silêncio, segundo Pedro Macanjo. Foi acusado de outros crimes no passado, mas o advogado garante que nada têm a ver com aquele de que é agora acusado – porém, não quis especificar quais.

Segundo o PÚBLICO escreveu, as autoridades acreditam que ele e outros cinco homens identificados pela PSP como suspeitos dos ataques contra imigrantes pertencem ao grupo 1143.

Na segunda-feira, Mário Machado, militante do 1143, divulgou uma mensagem de áudio na plataforma Telegram do grupo 1143 onde não exclui que membros da organização possam estar ligados aos ataques. Mas diz que o movimento “auscultou” alguns dos seus membros e não teve “nenhum retorno” de que alguém ligado à organização tenha participado. Lamentou não o que aconteceu às vítimas mas as potenciais punições aos agressores.

Para as policias, há indícios de que pelo menos parte dos seis homens – entre eles o jovem detido – terão estado envolvidos em dois dos três ataques contra imigrantes dessa noite: um às 00h40, no Campo 24 de Agosto, com dois argelinos que dizem ter sido agredidos com tacos de basebol por um grupo de quatro a cinco portugueses que seguiam num carro que parou junto a eles (os agressores iriam com gorros); outro na Rua do Bonfim, pela 1h, em que um grupo, com 10 a 15 elementos, alguns encapuzados, entrou em casa de um grupo de imigrantes, a maioria argelinos, e agrediu alguns (dois tiveram de receber tratamento hospitalar); e um terceiro, pelas 3h15, na zona da Batalha, em que um grupo de oito homens terá agredido um marroquino e ameaçado com uma arma de fogo.

O jovem de 27 anos, residente em Gondomar, foi detido mais tarde pelos agentes da investigação criminal da PSP que estavam no terreno, e que lhe apreenderam um bastão extensível, arma proibida. Mais tarde deslocaram-se cinco homens à sua procura na Divisão de Investigação Criminal da PSP, para onde foi deslocado. Estes cinco homens estavam num carro que tinha a matrícula identificada como tendo sido da viatura utilizada no primeiro ataque – nas buscas ao carro, a PSP encontrou um gorro idêntico à descrição feita pelas vítimas no primeiro ataque.

Como há suspeitas de crimes de ódio, competência exclusiva da Judiciária, é a PJ que está agora a investigar.