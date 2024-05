PSP detém 485 pessoas e apreende 56 armas e mais de 18 mil doses de drogas numa semana

A PSP deteve 485 pessoas em todo o país entre os dias 5 e 11 de Maio. Segundo o balanço da actividade operacional da semana que esta polícia divulgou este domingo, das detenções efectuadas, a maioria (165) foi por crimes rodoviários, nomeadamente 92 por condução sob o efeito do álcool e 73 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram também detidos 32 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 18.341 doses individuais e efectuadas 43 detenções por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas). Foram ainda apreendidas 56 armas.

Já no que diz respeito à prevenção e segurança rodoviária, neste mesmo período a PSP fiscalizou 13.722 viaturas, tendo registado 4251 autos de notícia por contra-ordenação. Foram também efectuados 4416 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 104 autos de contra-ordenação por condução sob o efeito do álcool. Foram ainda controladas 40.500 viaturas por radar, das quais 553 foram detectadas em excesso de velocidade. Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registados 1085 acidentes, dos quais resultaram 373 feridos (18 feridos graves e 355 feridos leves) e três vítimas mortais.

No final deste balanço semanal, a PSP faz um apelo “a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adoptem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade e/ou sob o efeito do álcool, ou que sejam susceptíveis de causar distracções, como o uso do telemóvel durante a condução”.

Além disso, e no que diz respeito a crimes, “a PSP apela à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efectuadas diligências para se chegar à identificação do seus autores”.