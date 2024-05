Mais um teste decisivo para o Livre

O Livre tem o desafio de eleger para o Parlamento Europeu. As eleições europeias de 9 de Junho são decisivas para a afirmação do Livre como partido que poderá contribuir, no futuro, para uma governação de esquerda, como o próprio co-porta-voz Rui Tavares assumiu explicitamente no discurso que fez, no sábado, no palco do congresso que decorreu neste fim-de-semana, na Costa de Caparica.

Como partido de esquerda, europeísta e ecologista, que integra o Partido Verde Europeu, o Livre é naturalmente talhado para fazer política no palco europeu. E a aposta na eleição de representação no Parlamento Europeu insere-se num momento político em que há uma forte aposta deste partido no combate à extrema-direita populista radical, cujo crescimento exponencial nos hemiciclos de Estrasburgo e Bruxelas é um risco real que se joga nestas eleições europeias. Essa linha de combate político foi, aliás, central no Congresso do Livre.

Nas legislativas antecipadas de 10 de Março, o Livre foi o único partido à esquerda que cresceu. Quadruplicou os mandatos e a Rui Tavares juntaram-se Jorge Pinto, Paulo Muacho e Isabel Mendes Lopes, que é líder parlamentar e encabeçou a lista para a direcção vencedora do congresso. Depois de ter perdido o balanço do crescimento, desde que se estreou na Assembleia da República, em 2019, por causa da ruptura com Joacine Katar Moreira, em 2020, que permaneceu no hemiciclo como deputada única, o Livre continua a tentar recuperar o ritmo de afirmação e da consolidação como partido, para evitar que termine como um epifenómeno. Agora passa por um teste decisivo, eleger para o Parlamento Europeu, onde Rui Tavares já foi deputado, eleito como independente na lista do Bloco de Esquerda.

Na lista eleitoral para as europeias, o Livre apresenta, como número dois, Filipa Pinto, que integra a direcção, numa lista encabeçada por Francisco Paupério, cuja escolha em primárias abertas causou polémica, já que recebeu mais votos de não militantes. É certo que para o Livre este crescimento é difícil. Até pelas regras internas de funcionamento. Mas Rui Tavares teve razão ao afirmar: “Se for em comparação com o que existe, estamos a anos-luz na democracia interna de qualquer outro partido em Portugal.”

O Livre é de facto um partido diferente, regido por regras democráticas inovadoras em Portugal. Uma diferença que foi demonstrada, no congresso, pela forma civilizada como decorreu, sem gritos nem conflitos estéreis, sem radicalismos, sem números mediáticos. Foi possível acompanhar o debate sobre os variados temas que enformam o ideário do Livre, com intervenções políticas sólidas e debate frontal.

Um congresso em que foi visível a busca de crescimento do partido e o esforço para que o Livre deixe de ser só o partido de Rui Tavares. Prova desse esforço é o protagonismo ganho por Isabel Mendes Lopes, que agora partilhará, em rotatividade, com Rui Tavares, o cargo de co-porta-voz do Grupo de Contacto, o órgão executivo de direcção do partido. Ambos partilham também o placo parlamentar, onde ganham visibilidade mediática.

E se, nessa procura de visibilidade política, o Livre se aproxima do que são as regras ditadas pelo mediatismo político, as especificidades de organização democrática deste partido são, de facto, um exemplo de como se faz política, em ligação com as pessoas e com canais abertos para a sociedade. Um exemplo a que os outros partidos políticos e parlamentares, em Portugal, deviam dar atenção e analisar.