Ucrânia afirma ter impedido uma tentativa de ataque terrorista em Kiev

Autoridades ucranianas dizem que ataque estava planeado para 9 de Maio e garantem ter provas “inequívocas” do envolvimento da Rússia.

O Serviço de Segurança Interna da Ucrânia (SBU) terá impedido um ataque terrorista em Kiev, previsto para 9 de Maio e planeado pelos serviços secretos militares russos (GRU), noticiou este sábado a imprensa ucraniana.

“O Serviço de Segurança da Ucrânia foi proactivo, os autores do ataque terrorista foram apanhados em flagrante e presos”, disse Artem Dekhtiarenko, porta-voz do SBU, citado pelos jornais Ukrainska Pravda e Kyiv Post, bem como pelo serviço em língua russa da BBC.

“Recolhemos ainda provas que confirmam inequivocamente o envolvimento russo”, acrescentou Dekhtiarenko, referindo que o SBU forneceria depois mais pormenores sobre o caso.

A notícia do alegado plano para levar a cabo um ataque terrorista na capital ucraniana surge poucos dias depois de as autoridades terem informado que impediram uma tentativa de assassínio do Presidente da Ucrânia.

O plano descoberto pelo SBU envolvia o rapto e o assassínio de Volodymyr Zelensky, que serviria como uma “prenda” para ser apresentada ao Presidente russo, Vladimir Putin, por altura da sua tomada de posse para um quinto mandato. Os alvos a eliminar, além de Zelensky, seriam o director dos serviços de informações militares, Kirilo Budanov, e o chefe do SBU, Vasil Maliuk.

Foram detidos dois membros da guarda da administração estatal, a UDO, responsável pela segurança das mais importantes figuras do Estado ucraniano e das suas respectivas famílias, sob suspeita de estarem envolvidos no esquema. Na sexta-feira, o Presidente ucraniano demitiu o director da sua própria segurança pessoal, Sergii Rud, que estava no cargo desde 2019.

Desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, que Zelensky diz ser visado por inúmeros planos de assassínio. No entanto, o que agora foi revelado parece gerar mais preocupação em Kiev por ter alcançado elementos no círculo mais próximo da segurança presidencial.