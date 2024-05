Socialistas vencem eleições na Catalunha

O Partido Socialista da Catalunha venceu as eleições deste domingo na Catalunha, mas o seu candidato, Salvador Illa, terá de fazer alianças para conseguir governar, segundo as sondagens à boca das urnas.

O PSC terá obtido 37 a 40 lugares, segundo a sondagem Sigma Dos para a TV3-RTVE, uma subida em relação a 2021, quando elegeu 33 deputados. De acordo com as sondagens, o Junts (do antigo presidente Carles Puigdemont) ficaria em segundo lugar, com 33 a 36 lugares. A ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), do actual presidente, Pere Aragonès, ​obteria entre 24 e 27, um resultado inferior ao de 2021, quando obteve 33.

A sondagem mostra que a quarta posição seria disputada entre o Partido Popular (PP), com entre 9 e 12 lugares e o partido de direita radical Vox, com entre 10 e 11. Estes resultados significariam um aumento do apoio ao PP, que obteve 3 lugares nas últimas eleições.

De seguida viriam a plataforma de esquerdas Sumar, com entre 6 e 7 lugares, e a CUP (independentista de esquerda), com entre 6 e 8. O Cidadãos ficaria de fora e a Aliança Catalã, um novo partido de direita radical e pró-independência, entraria no Parlamento, podendo conquistar até 3 lugares.

O jornal La Vanguardia aponta para uma coligação entre os socialistas, a ERC e a plataforma Sumar, que conseguiria passar a fasquia dos 68 lugares para obter uma maioria absoluta.

Segundo estas sondagens, não é claro se um bloco independentista com Junts, ERC e CUP poderia chegar a uma maioria. A inclusão da Aliança Catalã, se o partido obtiver representação parlamentar, facilitaria as contas – mas Junts e ERC prometeram não se juntar à Aliança.

Assim, apesar da descida e do terceiro lugar, a chave da governabilidade poderá estar com a ERC.