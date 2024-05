Roubo de cobre deixa Barcelona sem comboios suburbanos em dia de eleições

Não foi levado muito cobre e o local afectado era de difícil acesso, dizem fontes do sector dos transportes. ERC e Junts pedem prolongamento do horário de votação.

Na madrugada do dia das eleições na Catalunha, um roubo de cabos de cobre, classificado como o mais grave dos últimos anos, deixou Barcelona sem acesso de comboios suburbanos: durante a manhã não chegou qualquer comboio suburbano a Barcelona, segundo o diário espanhol El País.

O Ministério dos Transportes acha que o roubo de cobre foi “premeditado”, uma vez que ocorreu em locais de difícil acesso, sob uma auto-estrada e com muitos obstáculos, segundo a agência Efe. Além disso, não foi levado muito cobre.

Fontes do sector dos transportes disseram à Efe que as características do incidente não se enquadram num roubo de cobre comum, ainda que não queiram tirar conclusões sobre o potencial de relação com as eleições, dizendo que a investigação policial irá esclarecer essa possibilidade.

Perante esta situação, a ERC e o Junts solicitaram o alargamento do horário de votação, que é até às 20h locais (menos uma hora em Portugal). Os republicanos pedem o prolongamento por uma hora em alguns locais específicos, enquanto o partido de Carles Puigdemont pede o prolongamento até à meia-noite, se necessário, em toda a Catalunha.

Apesar disso, às 13h, a participação era de 26,89%, 4,12 pontos percentuais acima da registada na votação anterior, em 2021.

O roubo levou a uma falha no sistema de electrificação e a sobrecarga no resto da rede, que provocou vários pequenos focos de incêndios em vários locais.

A Generalitat e o movimento pró-independência da Catalunha denunciaram o “desinvestimento” na rede ferroviária durante a primeira parte da jornada eleitoral. A gestão da rede ferroviária tem sido um dos principais conflitos entre a Generalitat e o Estado nos últimos anos.