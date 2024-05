Putin destitui Shoigu e nomeia civil para ministro da Defesa

Serguei Shoigu, um aliado de longa data do Presidente russo, será substituído por Andrei Belousov, um civil com formação económica que ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro.

O Presidente russo Vladimir Putin destituiu o ministro da Defesa e aliado de longa data, Serguei Shoigu, mais de dois anos após o início da guerra na Ucrânia, informou este domingo o Kremlin. Para o seu lugar, apontou Andrei Belousov, um civil com formação económica que ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro.

Putin quer que Shoigu, ministro da Defesa desde 2012, ocupe agora o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia, em substituição de Nikolai Patrushev, e que tenha também responsabilidades no complexo militar-industrial, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russo, permanecerá no seu posto, tal como Serguei Lavrov, o veterano ministro dos Negócios Estrangeiros do país, disse ainda Peskov.

O Presidente russo propôs Andrei Belousov, vice-primeiro-ministro da Rússia desde 2020, como novo ministro da Defesa. Belousov foi ministro do Desenvolvimento Económico durante a presidência de Dmitri Medvedev e, entre 2013 e 2020, foi assistente de Vladimir Putin na área económica.

Peskov disse aos jornalistas que a mudança fazia sentido porque a Rússia estava a aproximar-se de uma situação semelhante à da União Soviética em meados da década de 1980, quando as autoridades militares e policiais representavam 7,4% das despesas do Estado.

Segundo o porta-voz do Kremlin, era vital nessa altura garantir que essas despesas estivessem alinhadas com os interesses gerais do país, razão pela qual Putin queria agora um civil com formação económica no cargo de Ministro da Defesa.

“Aquele que estiver mais aberto às inovações é aquele que será vitorioso no campo de batalha”, disse Peskov.

A mudança pode também ser vista como uma tentativa de Putin de submeter as despesas com a defesa a um maior controlo para garantir que os fundos são utilizados de forma efectiva. Em Abril, o vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi detido por suspeitas de corrupção. O então braço direito de Serguei Shoigu foi acusado de aceitar subornos relativos a projectos de construção do ministério da Defesa.